印度工業聯合會主席：印台合作潛力呈指數型成長

印度工業聯合會電子與家電製造委員會主席馬尼許・夏爾瑪今天出席外貌協會舉辦的「2025台灣形象展」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新德里報導〕印度工業聯合會（FICCI）電子與家電製造委員會主席馬尼許・夏爾瑪（Manish Sharma）今天出席外貿協會舉辦的「2025台灣形象展」，與貿協董事長黃志芳會面，談到自2018年以來，印台雙邊合作已累積豐碩成果，未來潛力無窮、仍待進一步釋放。強調台灣、印度兩國在價值觀契合的基礎上，合作空間呈現指數型成長，看好後續將迎來更大的商機。

夏爾瑪表示，台灣形象展不僅是年度盛會，更是重要跳板，每年在展會後，雙邊產業界都會進行關鍵會議，尤其是即將在台北登場的「台灣國際電子展」（TITRONICS）與「印台CEO論壇」，已成為雙邊對話的重要平台。

夏爾瑪提到，雖然台灣、印度在2018年至2022年間簽署的合作備忘錄（MOU）數量減少，但實際上，具體的實際合作比例明顯提升，顯示合作品質大幅改善，反映出雙邊產業的深入互動。他感謝外貿協會每年選擇印度作為合作據點，使台印產業關係逐年深化，讓印方從參與展覽中持續獲益。

夏爾瑪強調，FICCI也將持續致力於推動合作，使雙邊關係更加穩固。過去10至11年間，印度政府在產業政策上採取結構化措施，逐步創造投資環境，包括早期推出資本支出補貼（CAPEX incentives），鼓勵企業投入大規模投資；電子與資訊科技部（METI）推動分階段製造（Phased Manufacturing）；隨後再加上生產關聯獎勵（PLI），逐步強化供應鏈基礎。

夏爾瑪說，近期印度政府提出商品與服務稅（GST）改革，可望徹底釋放龐大的內需潛力，為印度產業帶來指數型成長契機。台灣產業界積極參與印度市場仍有廣大合作空間。FICCI將持續提供資訊與平台，協助業者建立夥伴關係。

