樺加沙重創花蓮 富邦、國泰、新光人壽均啟動保戶關懷措施

〔記者吳欣恬／台北報導〕受到樺加沙颱風外圍環流影響，花東地區降下大雨，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，大量洪水傳出嚴重災情。包括富邦人壽、國泰人壽和新光人壽均啟動保護關懷措施，提供保戶傷亡慰問金。

富邦人壽宣布提供「保戶傷亡慰問金」，針對傷亡保戶提供身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元的慰問金。此外，富邦人壽也於第一時間啟動緊急應變措施，針對應繳月為今年8月至12月的續期保費，給予受災保戶延繳6個月，保單借款利息亦得寬延6個月繳息。

另外，若不幸受傷之保戶需辦理理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或行動理賠線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊；倘若保戶因事故於7大合作院所住院，富邦人壽亦能代為以理賠金結算醫療費用。

國泰人壽除提供快速理賠、緩繳等措施之外，更提供「保戶傷亡慰問金」身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元（對象皆為保戶，包含學生團體保險學生）。此外，國泰產險提供「住宅颱洪險」快速理賠服務，協助保戶儘早啟動家園修復；同時也提供「傷害健康險」保戶慰問金關懷，身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元（若同時為國泰人壽保戶以一次為限）。

台新新光金控子公司新光人壽除已迅速啟動「新光防颱5保」保戶關懷服務外，再提供身故保戶10萬元慰問金，加護病房每位保戶5萬元慰問金，一般住院每位保戶1萬元慰問金，以幫助災民解決燃眉之急。

「新光防颱5保」保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等5項服務。

