拓展國際舞台 台灣原創遊戲首度進軍東京電玩展

台北市電腦公會攜手臺灣原創遊戲，前進東京電玩展拓展國際舞臺。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台北市電腦公會今年也首度攜手國內原創遊戲團隊進軍「2025東京電玩展」，以「原創遊戲能量進軍國際市場」為主軸，集結元位果凍《幻牌交鋒 Eidolons Cross》、光之語《病能探偵 Psycho-Sleuth》、豆立遊戲《露奈伊物語 Runai》、海溝遊戲《阿雷塔 YARETA》、智慧之眼《莉莉幻想曲 Lily Fantasia》以及樂天遊戲《跳躍傳說 Hoptale》共6款自製遊戲登場，電腦公會表示，盼藉由國際專業展會平臺，提升臺灣遊戲作品能見度，並協助開拓商務交流機會。

電腦公會指出，數位產業署自2020年起推動「獨立遊戲開發獎勵暨產品化加值計畫」，每年遴選並補助前期開發及準備上市的優秀遊戲團隊，至今已補助43家業者，成功協助13件作品正式上市，為臺灣遊戲產業奠定堅實基礎。

此次電腦公會也集結參加東京電玩展的台灣遊戲業者，印製「台灣自製遊戲手冊」於東京電玩展期間在展場發送，進一步加深台灣自製遊戲在國際間的能見度。電腦公會強調，臺灣遊戲團隊兼具文化特色與創新玩法，具備與國際接軌的強大潛力，此次參展不僅是原創作品登上世界舞臺的重要里程碑，更期待藉由展會促進與國際發行商、投資人及玩家的深度交流，協助臺灣遊戲開發商拓展全球市場。

同時，「台北國際電玩展（Taipei Game Show）」也預計於2026年1月29日至2月1日在台北南港展覽館登場。電腦公會指出，台北國際電玩展被譽為遊戲作品進入東南亞與華語地區的最佳平台，目前參展的海內外廠商參展狀況相當熱絡；且本屆商務區展區規模擴大，並與APGS亞太遊戲高峰會同步舉辦，參展商還可提前使用媒合系統進行線上交流、預約展期間的會議，希望能促成更多合作案。

