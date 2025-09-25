台灣形象展新德里登場 台廠揮軍印度規模創新高

外貿協會主辦的台灣形象展在今年已邁入第八屆，此次的展會活動於今日在印度首都新德里開幕。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新德里報導〕外貿協會主辦的台灣形象展在今年已邁入第八屆，此次的展會活動於今日在印度首都新德里開幕，參展企業數量高達107家，規模創歷屆之最，其中包含鴻海（2317）、台達電（2308）、研華（2395）、群聯（8299）等多家上市櫃指標廠商，凸顯台灣業界對印度市場的高度重視。

外貿協會董事長黃志芳指出，自2018年起台灣形象展與印度共同成長，今年已開啟第八篇章。台灣在半導體、電子製造、資通訊與智慧科技領域具備世界級口碑，印度則擁有新創活力與軟體人才，雙方優勢互補，合作可望創造最大綜效。以「在印度創新、與印度共同製造、從印度服務全球」為願景，呼應印度政府「Make in India（印度製造）」政策，強調台灣設計與印度製造結合，將成為進軍國際市場的重要力量。

本屆展會聚焦四大合作支柱，涵蓋智慧科技、電子製造、健康樂活與品味生活。智慧製造形象館因應印度製造政策，展出橫跨工廠自動化、紡織與製鞋的智慧解決方案，工具機大廠新代（7750）、上銀，以及協作型機器人供應商達明（4585）等企業現場操作智慧機械手臂與設備，成功獲得潛在客戶目光。

電子製造區方面，鴻海、固緯電子、優肯等已在印度深耕的台商，展現電子供應鏈的技術實力與關鍵地位。智慧科技區則網羅台灣最新的節能、雲端運算、工業電腦及電信支付技術，研華、群聯、微星（2377）等22家企業也進駐台灣精品館，展示邊緣智能系統與生成式AI模型訓練方案。

今年首度設立的「Taiwan Select食品館」則帶來近40家台灣特色食品業者，展品涵蓋乾拌麵、素肉乾、即沖珍奶、水果凍等多元產品，恰與印度最大食品展World Food India同期舉辦，預期將吸引眾多食品買主洽談合作，成為形象展另一亮點。

為深化合作，主辦單位並舉辦「台日聯手搶攻印度商機新藍海」研討會，邀請在印深耕的日商如住友商事、丸紅、豐田通商與台灣參展企業交流，共同探討市場機會；展會期間也安排多場一對一商機媒合會與產品發表會，協助台灣廠商拓展印度市場。

黃志芳強調，台灣與印度的價值觀一致，雙方合作不僅侷限於硬體製造，還可涵蓋人才培育、新創扶植、綠色供應鏈等層面，讓產業成長更可持續、更具包容性。呼籲雙方攜手，將長期夥伴關係轉化為具體項目，把人與人的連結化為技能，共同創新並創造成果。

黃志芳也提到，印度是一個充滿活力與前瞻性的文明，其文化與規模舉世聞名，台灣的研發實力若與印度的創新精神結合，將能啟發全球。「讓科技更人性化、產業更可持續、機會更開放，台灣與印度攜手，能共同照亮未來。」

