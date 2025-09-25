台船環海再獲海盛風場離岸風電工程合約

離岸風電施工船「環海翡翠輪」。（台船提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船旗下台船環海與風睿能源簽訂「海盛風場」水下基礎、海上變電站運輸與安裝合約，以及海床拋石工程合約，此為台船環海在區塊開發3-1階段中二度獲得離岸風場工程合約，預計於2027年上半年開始施作水下基礎安裝作業，約1至1.5年後完工。

台船環海首度與風睿能源攜手建置台灣離岸風場，「海盛風場」是由風睿能源進行開發，為台灣第三階段區塊開發第一期獲配風場，風場裝置容量為495MW，場址位於苗栗外海近20公里處，台船環海使用本土離岸風電施工船「環海翡翠輪」為主力工作船。

台船環海表示，該工程將為該風場建置35座管架式水下基礎、1座海上變電站以及風場拋石工程施作

台船環海成立六年以來致力推動台灣離岸風電海事工程發展，先後承攬並完成彰芳西島、中能離岸風場風機與水下基礎安裝工程，上個月提前交付海龍離岸計畫全數水下基礎及海上變電站運輸安裝關鍵進度。

台船環海由台船以及比利時商DEME Offshore所共同合資成立的離岸風電海事工程公司，所屬「環海翡翠輪」由台船公司高雄廠建造。

