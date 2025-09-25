滙豐銀估聯準會今年再降息2碼 看好股債雙漲

滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲預期美國聯準會將於今年10月和12月分別再降息各25個基點。（圖由滙豐銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕滙豐銀行今發佈2025年第4季投資展望。滙豐銀行指出，人工智慧創新展現高速發展與普及化，加上美國聯準會重啟降息，這兩大積極因素正抵消美國貿易關稅及政策不確定性帶來的負面影響。建議可對全球股票持偏高比重配置，並增持全球投資級債券，以鎖定較高殖利率及對沖經濟成長放緩的風險。

滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲指出，預期美國聯準會將於今年10月和12月分別再降息各25個基點，到今年底聯邦基金利率可望降至3.50-3.75%區間。若未來數月的經濟數據顯示美國就業市場加速轉弱，聯準會或有可能在明年考慮再降息。

她表示，美元現金利率持續下降，持有美元現金的機會成本上升，投資人可考量機會佈局優質債券，在利率進一步可能下跌前，鎖定當前較高的債券殖利率。范卓雲指出，考慮到美國國債殖利率在5年以上存續期的曲線更為陡峭，建議重點佈局7-10年存續期全球投資級債券的收益機會，相較超短期債券或低評等的高收益債券更具投資價值。

股市方面，范卓雲看好全球股市續漲，主要受惠於美國聯準會開始新一輪的降息周期，加上人工智慧快速爆發性增長，帶動更廣泛的普及應用、商業化進展，有許多數據證明企業採納人工智減少成本、人力，這些利多反應在全球股市，尤其是美股，因為科技股權重大，因此每股盈餘往上調整，是主要支撐股市繼續向上發展的最重要動力。

她建議可偏高比重配置全球股票，增持美國、中國、新加坡和阿拉伯聯合大公國股票，美國和中國股市尤其受益於人工智慧的崛起。

范卓雲強調，為應對世界多變環境，分散風險的投資工具需要更多元化，除增持優質債券以外，投資人可以透過增持黃金，並分散外匯投資，専注跨地區和跨行業的多元化配置策略，提升投資組合的韌性。

