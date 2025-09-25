網石《魔御：STAR DIVE》主機版 東京電玩展首次亮相

網石《魔御：STAR DIVE》主機版東京電玩展首次亮相，也同時展出其他熱門遊戲。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕韓國遊戲大廠網石集團（Netmarble Corporation）宣布，即將推出的魔物養成動作RPG《魔御：STAR DIVE》（由Netmarble Monster所開發）主機版，已在2025東京電玩展（TGS）亮相。

網石指出，這次也是史上首次於東京電玩展設立專屬展區，展區內共設有24個試玩台，其中12台採用 PlayStation®5，可讓現場觀眾親身體驗《魔御：STAR DIVE》主機版的遊戲魅力；同時，研發團隊進行大規模的最佳化作業，確保除PC與手機平台外，也能帶來流暢的主機遊玩體驗，PS5版本完整支援DualSense™無線控制器，並配備主機專屬的HUD（抬頭顯示器），以及專為遊戲手把操作的使用者介面增強功能。

《魔御：STAR DIVE》採用 Unreal Engine 5打造電影般的劇情演出、3人小隊的「Tag Play」動態戰鬥系統，以及具代表性的「魔物收集」系統，讓玩家能捕獲、蒐集並融合各種魔物作為同伴，遊戲預計今年下半年在全球PC與行動裝置等多平台推出，目前正在進行全球事前預約。

