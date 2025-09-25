東京電玩展起跑 台廠軟硬體積極卡位

東京電玩展起跑，技嘉參展。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕2025東京電玩展（TGS）今（25）日起跑，高達1138家廠商參展、攤位數4159個，寫下歷年規模最大紀錄；而台廠遊戲大廠如大宇資（6111）、智冠（5478）、辣椒（4946）等由高層率領積極尋求合作機會，電競硬體大廠如華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）更在現場設立攤位、積極卡位。

東京電玩展官方指出，參展商總數達1138家（包括28家線上參展商），會場內實體攤位數量達4159個，遠超2024年的紀錄，成為史上規模最大的東京電玩展，此外，展出的遊戲標題數量超過1206款。

請繼續往下閱讀...

大宇資指出，東京電玩展是亞洲最大遊戲展，也是台廠學習的機會，當然更希望能多了解市場、尋找不錯的遊戲，舉例來說，大宇資旗下星宇互娛改編的首款不良英雄動畫RPG手機遊戲《WIND BREAKER 不良英雄譚》，9月已於台港澳正式上市。

東京電玩展起跑，華碩參展。（記者張慧雯攝）

微星現場展出筆記型電腦、掌機、顯示器、顯卡、電競椅、SSD固態硬碟以及桌上型電腦等，高階顯卡供不應求；技嘉也展示主機板、顯示卡、筆記型電腦、顯示器以及桌上型電腦等，由於與輝達合作，不少廠商慕名而來；華碩旗下知名電競品牌ROG（Republic of Gamers）不僅展示最新主機板、掌上型電競主機等多項產品，今年還有Xbox加持，總裁Phil Spencer前往華碩攤位參觀。

同時，台北市電腦公會也首度攜手6家國內原創遊戲團隊進軍「2025東京電玩展」。本次展出以「原創遊戲能量進軍國際市場」為主軸，集結元位果凍《幻牌交鋒 Eidolons Cross》、光之語《病能探偵 Psycho-Sleuth》、豆立遊戲《露奈伊物語 Runai》、海溝遊戲《阿雷塔 YARETA》、智慧之眼《莉莉幻想曲 Lily Fantasia》以及樂天遊戲《跳躍傳說 Hoptale》，盼藉由國際專業展會平臺，提升臺灣遊戲作品能見度，並協助開拓商務交流機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法