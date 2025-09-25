AnyMind攜手全家便利商店 實現APP變現

AnyMind 攜手全家便利商店佈局零售媒體新格局。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕日本商務賦能公司AnyMind Group今日宣布，與台灣全家便利商店結為策略合作夥伴，雙方將攜手打造涵蓋應用程式、數據整合與多渠道媒體串接的零售媒體網路（RMN）生態圈。

AnyMind說明，此次合作將以「應用程式變現」為核心，結合 AnyMind旗下的媒體成長平台AnyManager的程序化廣告技術、第一方數據整合能力，以全面強化「全家」 App作為品牌投放主場的媒體價值，開啟台灣零售媒體佈局的新篇章。

請繼續往下閱讀...

零售媒體網路在全球廣告市場成長快速。根據IAB與PwC的報告，去年零售媒體網路廣告收入已達537億美元、年增23%，凸顯品牌、零售業者對此新興媒體模式的高度重視，也成為亞洲品牌行銷投放的新主戰場。

而目前全家超商的App擁有超過1950萬個會員，是台灣最具規模與活躍度的零售應用程式之一。AnyMind表示，在這次合作中，雙方將App定位為同時具備會員經營與媒體變現雙重角色的平台。透過分析 App使用趨勢、消費動向與活動標籤，整合出可視化的受眾輪廓，廣告主將能更精準掌握真實消費偏好，進而進行精細化投放。

此外，AnyMind也會協助規劃站內的變現廣告版位，從首頁推薦區、行動頁面到優惠專區等高互動區域，皆納入媒體版位設計之中，進一步放大廣告的可見度與轉換潛力，並透過AnyMind旗下的媒體成長平台AnyManager對App的用戶行為進行成效最佳化分析，進行多版位管理、有效提升投資報酬率。

在成效追蹤與數據應用方面，AnyMind也將協助全家，提供完整的互動數據與轉換報告，整合App使用趨勢與店舖消費購物歷程，幫助品牌判斷對於線上線下購買之影響力，並瞭解受眾輪廓，以利後續其他行銷活動的規劃，精準投放。

此次合作也標誌著全家超商的數位媒體資源正式進入跨平台再行銷階段。透過串接AnyMind自有聯播網，廣告主可瞭解 App 整體使用趨勢與互動數據，並在各大DSP上採購「全家」媒體版位，於數位渠道進行跨平台內容傳散及再觸及。

AnyMind表示，該公司擁有豐富的網站與App變現經驗，曾協助亞洲超過1800個發布商與應用程式客戶優化廣告版位、提升eCPM並導入程序化技術與整合受眾，具備強大的整合實力。透過此次與「全家」的合作，雙方將共同打造台灣零售媒體網路的標竿示範案例，加速零售產業在數據與媒體商業化領域的升級轉型。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法