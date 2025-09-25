我製造業首例！巨大遭美發暫扣令 經部助業者舉證釐清

巨大捲入強迫勞動疑雲，美國CBP首對台製造業祭出暫扣令。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣知名自行車品牌巨大遭到美國海關暨邊境保護局（CBP）以「涉及強迫勞動」為由，發布相關產品出口暫扣令（WRO），這是台灣首起製造業遭美發布暫扣令。經濟部也說明，已與巨大高層、法務取得聯繫，會協助廠商與美方聯繫，未來也會配合勞動部，改善台灣勞動環境，防止類似案例發生。

巨大機械以台灣自行車品牌「捷安特」行銷全球，更被譽為「台灣之光」；但根據美國海關暨邊境保護局24日發布資訊，合理懷疑巨大機械在台灣製造的自行車、相關零件及配件涉及強迫勞動，因而對相關產品出口美國發布暫扣令（WRO），且已立即生效。

貿易署長劉威廉說明，經濟部在第一時間已掌握狀況，並主動與巨大高層、法務聯繫，因巨大是台灣很重要的自行車品牌、廠商，而台灣做為全球供應鏈重要一環，一直是自傲是負責任的成員。巨大已表態會積極申訴，他說，業者也擔心無法與美方聯繫，經濟部、貿易署一定會全力協助業者。

劉威廉也提到，這是台灣首起製造業者被CBP發布暫扣令。就此個案來看，當CBP發布暫扣令後，是廠商負有舉證責任，也就是業者必須要說服CBP，廠商並沒有強迫勞動情況，或是有一套具體計畫能解決CBP關切的勞動問題，直到問題有改善，WRO才會取消。

而案因是涉及「強迫勞動」，在台灣仍屬於勞動部主管業務，他說，經濟部會盡量跟勞動部配合，邁向友善勞動環境；未來台灣製造業在此是否會加強查驗勞動條件，防止類似狀況再度發生，劉威廉也指出，全面性、體制性議題會和勞動部討論，但一定會朝加強國內勞動環境。

根據CBP資訊，今年已第三次發布的暫扣令，目前CBP針對全球約53家廠商因涉及強迫勞動發布暫扣令，其相關產品無法進入美國。

根據過往經驗，WRO暫扣到可能被解除時間不同，若廠商能快速提供可信證據、供應鏈相對單純，可能在數月內完成，但如果情況複雜、資料不足等，拖長至半年，甚至一年以上都有可能。

