巨大遭美海關暫扣 盧秀燕：另1項經濟災害 「業者都剉咧等」

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣知名自行車品牌「捷安特」製造商巨大，遭美國海關和邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」為由扣押自行車、零件產品，引發關注；台中市長盧秀燕指出，政府若不及早出面處理，巨大恐非第1件 ，「業者都剉咧等」，憂除面臨高關稅，會不會也面臨美國海關處分等問題，這是另1個「經濟上的災害」，政府有必要趕快處理。

盧秀燕指出，自行車產業是台灣重要產業，自行車上下游產業鏈均在台中，美國對台「關稅20+n」，自行車也是針對項目之一，面臨關稅造成重創已非常辛苦，現又遇到美國海關問題，她建議國對國貿易談判一定要加快腳步，並透過外交部系統及經貿系統能儘快跟美方交涉，把相關海關處分取消。

盧秀燕說，尤其除目前輸出產品面臨問題，後續輸出產品可能也會有相同問題，建議儘快跟美國政府達成協議並解決海關扣關問題。

盧秀燕說，據她所知，台美兩邊海關是有合作機制，美方有派駐在台的海關人員，雙方有合作機制就表示有一定通路可以溝通，台灣政府跟美國海關有溝通管道、也不難，希望儘快解決。

盧秀燕還說，她擔心巨大不是第1件，政府若不及早出面處理，後續台灣出口到美國也可能受到影響，「業者都剉咧等」，憂除面臨高關稅，會不會另面臨美海關處分問題。

她強調，這是更嚴重的雪上加霜、另1個經濟上的災害，政府有必要趕快處理。

