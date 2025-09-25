美元反彈！新台幣一度重貶逾1角，暫收30.415元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場持續消化聯準會（Fed）主席鮑爾在羅德島得公開演說，美股收黑連動台股回檔修正，而國際美元反彈也使得亞幣全面拉回整理，新台幣兌美元匯率今早一度重貶逾1角，最低下探至30.433元，中午暫時收在30.415元、貶值9.4分，台北外匯經紀公司成交量5.48億美元。

鮑爾除示警股市估值過高，也表示經濟下滑與通膨風險同時並存，對聯準會貨幣政策帶來挑戰，降息宜謹慎，鮑爾談話後，美元指數反彈至97.92、逼近98，主要亞幣也紛紛走軟，其中，日圓兌美元匯率再度貶破148價位、人民幣離岸價一度觸及7.1402、近3周低點。

新台幣匯價在昨日貶破30.3元後，今日延續昨日貶值走勢，將再度挑戰30.5元關卡。

新台幣匯價早盤以30.38元、貶值5.9分開出，盤中最低觸及30.433元，最高30.36元。

匯銀主管表示，若依Fed利率點陣圖顯示，Fed到年底前仍會降息2次，1次1碼，路徑是否改變，最終還是取決於數據，特別是本週五將公布的個人消費支出（PCE）物價指數，此為Fed偏好的通膨指標，數據好壞將影響Fed決策以及市場預期。

