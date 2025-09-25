亞旭參展加SCTE TechExpo 2025 秀寬頻、無線技術整合方案

亞旭參展加SCTE TechExpo 2025。（亞旭提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華碩旗下亞旭電腦今日宣布參加SCTE TechExpo 2025—美洲地區規模最大的電纜與技術展會，展出寬頻與無線領域的創新技術與整合方案。亞旭表示，現場展出的Strand-Mount AP，結合Wi-Fi 7三頻高速連線與DOCSIS 4.0技術，專為智慧城市、公共Wi-Fi與大型校園等戶外場域設計，提供穩定且高速的網路連線解決方案。

SCTE TechExpo 2025將於9月29日登場，展期到10月1日。

亞旭指出，Strand-Mount AP採用堅固耐用IP67等級機殼，支援多頻段高速傳輸，最高可達18.7Gbps，並提供DOCSIS 4.0或SFP+光纖回傳及1Gbps PoE+電力輸出，能靈活運用現有網路架構。此外，Demo專區結合亞旭專網管理平台（AMP），呈現可即時監控多個產品設備的運作狀態與電力使用管理，降低營運成本並提升維護效率。營運商可有效管理戶外設備運作，確保大型場域的連線穩定性與服務品質，為提升營運效率並降低管理成本應用解決方案。

此外，亞旭也將展示完整的網路與光纖應用產品組合，涵蓋DOCSIS Cable Modem、Wi-Fi系列、XGSPON、5G FWA及Small Cell，為家庭、企業及公共場所多場域網路建置提供整體解決方案。

