東聯互動26日起競拍底價138.84元 10/16掛牌上櫃

〔記者李靚慧／台北報導〕金融科技股東聯互動（7738）即將掛牌上櫃，配合上櫃前的公開承銷作業，將辦理現金增資，預計發行新股2500張，其中1700張採競價拍賣方式承銷，投標期間自9月26日起至10月1日，競拍底價為138.84元，預計10月16日掛牌上櫃。

東聯互動成立於2016年8月，主要營業項目為移工跨境金流服務，積極打造便利、安全且多元的跨境金流平台，截至2025年4月底，活躍用戶數突破20萬人。根據金管會統計，2024年全台小額移工匯兌總筆數達894萬筆，東聯互動市占率超過40%，在移工匯兌市場佔有領先地位，具高度競爭優勢。

財務表現方面，2024年度合併營收為4.34億元、年增27.44%；稅後EPS9.51元、年增215.95%。2025年前2季累計合併營收達2.67億元、年增26.58%；累計稅後EPS7.38元、年增57.36%，已接近去年全年每股純益，展現穩健獲利能力。

除深耕台灣市場外，公司以全球跨境金融業者為目標，子公司將台灣成功經驗複製至海外市場，規劃以菲律賓、印尼、越南為起點，未來將與當地業者合作擴展服務。

展望未來，東聯互動表示，隨著台灣產業面與人口結構的轉變，引進移工人數預期將持續成長，進而推升跨境匯款需求穩定擴大，將持續深化既有客戶價值，透過金融科技強化服務體驗，並積極拓展新客群。未來除了計畫與金融業者合作推廣微型金融服務，藉由東聯互動的平台通路，協助境外工作者與普惠大眾進行衍生性金融服務，將有助於擴大營收來源，並落實企業社會責任。

