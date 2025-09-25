焦點股》南電：多家外資喊買 目標價上看340元

南電代理總經理呂連瑞。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC載板廠南電（8046）近來受到多家外資看好，因AI伺服器與網通交換器需求強勁，加上上游T-Glass玻纖布缺貨且原物料漲價，南電BT載板與ABF載板漲價效應顯現，未來可能出現供應缺口，亞系外資更一口氣把南電目標價從243元調高至340元，南電今日出現買盤進場急拉，早盤股價大漲近8%，短線有望再戰前高248元。

截至10:07分左右，南電股價大漲5.67%，暫報233元，成交量逾1.68萬張。

請繼續往下閱讀...

亞系外資指出，觀察BT載板與ABF載板此波循環的ASP（平均單價）上升趨勢，將類似於上波2020至2021年的情況，目前漲價已經開始，明年還有更多上行空間，因此，此次ASP上漲可能不是一次性事件，主要理由在於T-Glass玻纖布供給短缺，且記憶體需求優於預期，預期明年BT載板與ABF的ASP將年增39%、24%，比之前預估的12%、9%更高，將改善南電今年與明年毛利率表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法