錢全給老婆管！64歲男退休前打開看存摺有多少 結果嚇傻了

不少人會把財務交由另一半打理，但在無法掌握實際財務狀況，就迎來退休的案例，其實並不少見。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人會把家庭開銷長期交由配偶全權管理，主要是相信對方會妥善處理，但在無法掌握實際財務狀況，就迎來退休的案例，其實也並不少見。日本一名64歲男子長野俊彥（化名）住在東京，他年收700萬日圓（約145.6萬元新台幣），每個月只拿2萬日圓（約4160元新台幣）當零用錢，但豈料在這個退休前夕的年齡，妻子給他看了銀行存摺餘額，才發現金額不到100萬日圓（約20.8萬元新台幣），這個答案令他完全說不出話來。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導案例，每個家庭的理財方式都不同。有些夫妻把錢包合併，公開管理；也有家庭採取各自管理，或是零用錢制的方法，俊彥就是採取妻子掌管家計、他每月固定領零用錢的模式。

俊彥在大學畢業後去工作，直到31歲才結婚，並參考了自己父母的做法，在孩子出生時將家計交由妻子管理。當時收入不高，零用錢定為每月2萬日圓。俊彥說：「我盡量拒絕應酬，午餐也從家裡帶便當。雖然收入增加時，我也想調高零用錢，但沒有什麼昂貴嗜好，而且這樣剛好夠用，所以就一直維持2萬日圓。」

俊彥曾經年收入達700萬日圓，但公司業績惡化導致薪水減少。他從60歲起轉為續聘制，最終年收入降至約380萬日圓（約79萬元新台幣）。但他仍抱持再工作幾年就能開始退休生活，認為在工作時忍耐，退休後就能悠閒生活。

俊彥某個週末在看電視時，看到關於「光靠年金無法生活」的高齡者特輯時，自言自語說：「我們這麼節省，應該沒問題吧。再過一年就能悠閒生活，好期待啊。」但妻子聽完沉默片刻後，卻說：「我們也不是局外人。你看這個。」

俊彥這才發現，銀行存摺餘額不到100萬日圓。即使沒有奢侈花費，他60歲時退職金也已入帳1200萬日圓（約249.72萬元新台幣），怎麼會剩下這麼少？他頓時說不出話來。

事情的原因是，結婚後掌管家計的妻子，其實並不擅長理財。2個孩子的教育費、房貸和車貸、無法完全節省的食費與生活費等，結果根本存不了多少錢。即使看到俊彥辛苦節省，妻子反而責怪他：「因為你的收入少才是根本原因吧？而且你什麼都交給我做，根本不曾和我商量過。」

至於退職金，也因為「覺得有大筆錢安心」以及年過60歲後收入劇減，去彌補支出的作用，很快就用到剩下不到100萬日圓。

俊彥家中的房貸還要到68歲才還清，每月加上修繕基金和管理費約3至4萬日圓（約6243至8324元新台幣），全家生活費每月13至15萬日圓（約2.7萬至3.12萬元新台幣），這是最低生活線，一旦有突發支出，赤字幾乎無法避免。

俊彥無奈地說：「夫妻合計年金預估可拿到22萬日圓（約4.57萬元新台幣）。他至少得工作到房貸還清，剩下的只能在家過簡樸生活，或是賣房。想像中的老後生活完全變調了。」最令俊彥震驚的是，自己為家人忍耐的心情沒有被理解，他多年的節省和努力工作，卻到了退休前夕信任動搖，夫妻的未來被不安籠罩。

報導提到，家計完全交給一方，前提是必須有信任，除了認為「自己節省努力」，夫妻間應該共享金錢現況，討論未來的生活方式。累積溝通，或許才是建立安心老後的第一步。

