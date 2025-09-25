美中貿易協議更重要！北京籲中企避免對美發動價格戰

中國商務部長王文濤呼籲中企，避免在美國擴大貿易戰。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國商務部聲明表示，中國商務部長王文濤在紐約與電子商務、電信和汽車零件等產業的10家中國企業代表舉行會議時，呼籲在美國經營業務的中企，避免在美國擴大價格戰，這番發言表明北京希望維持與華府先前達成的脆弱貿易休戰。

《彭博》報導，王文濤表示，中美雙方經過多輪經貿協商，達成了一系列重要共識，希望企業把握情勢並積極應對。王文濤也提到，中企應該重視多元佈局、遵循法規經營並「反對內捲外化」。

中國產業能過剩引發的激烈競爭，已經迫使該國企業不顧收益遞減。今年7月，中國最高領導階層提到了遏制產能過剩現象的決心，中共政治局勢言加強對重點產業產能過剩的治理力到，並承諾將規範地方政府招商引資行為。

王文濤的發言顯示出中國既想維持與美國的關係，同時也承認擴大對其他地區的出口有風險，在美中貿易摩擦期間，中國對印度、非洲和東南亞等市場的出口激增，引發外界對於當地產業可能受到損害的擔憂。

美國總統川普（Donald Trump）上週與中國國家主席習近平通話後表示，希望下個月在亞太經濟暨合作會議（APEC）峰會期間與習近平會面。川普也對TikTok協議的進展表示歡迎，這與今年稍早美中雙方互加高額關稅導致貿易關係惡化的情況形成鮮明對比。

中方稱川習會談積極務實，習近平相信華府和北京能處理好雙方之間的問題，但習近平也建議美方應該為中企提供公平的經商環境，顯示雙方在出口限制和其他貿易壁壘問題上仍有分歧。

