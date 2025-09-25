全靠1家撐大局 ? 德意志銀行警告：沒有輝達晶片 美國經濟早垮了

德銀報告指出，美國經濟好壞，現在取決於AI浪潮的核心輝達。（路透檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕德意志銀行全球宏觀研究主管Jim Reid及其團隊近日出具研究報告指出，如果剔除科技相關支出的因素，美國經濟在今年稍早或已接近衰退。只要AI的潛在獲利能力不受根本性質疑，這股投資浪潮就不會停止，並將繼續成為2026年一個重要的宏觀經濟主題，而輝達將扮演關鍵角色。

德銀報告指出，驅動科技支出的核心是「龐大的 AI 資本開支」，只要 AI 的潛在獲利能力不受根本性質疑，這股投資浪潮就不會停止，但若沒有科技相關支出的推動，美國經濟應接近衰退，或是已陷入衰退。

數據顯示，剔除軟體和IT設備等科技支出後，衡量潛在經濟動能的核心指標。面向美國私人購買者的實際最終銷售額，在2025年後已滑向衰退區間。龐大的資本開支解釋了疲軟就業數據未拖累經濟成長，以及在全球需求普遍不振時，全球貿易仍保持韌性的現象。

德銀將焦點鎖定在這波AI浪潮的核心企業輝達。輝達這家僅有3.6萬名員工的晶片巨頭，在AI晶片領域佔據主導地位，其技術研發和市場動態深刻影響AI產業的發展速度和規模，進而對全球經濟產生連鎖反應。

全球眾多企業依賴輝達的晶片來推動AI項目，業務表現和策略決策將在很大程度上左右相關產業鏈的發展，進而影響宏觀經濟的走向。

