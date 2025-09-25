H-1B滅亡小團隊 ! 前Meta工程師驚爆：80％ 對手瞬間消失

H-1B新規重擊矽谷！前Meta工程師爆料：80%對手一夜消失。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府上週末突然宣布，將H-1B簽證申請費用大幅調高至10萬美元（約新台幣304萬元），在科技圈引發強烈震動。前Meta工程師在X平台的爆料，這項政策將讓80％競爭對手「瞬間消失」。

據報導，前Meta工程師威爾遜（Zach Wilson），2017年任職於Meta時，17人團隊中有15人是持H-1B簽證，只有他與1同事是美國人。若依新規計算，單是一個數據工程小組就需支付150萬美元（約新台幣4563萬元）的額外費用，這對美國本土工程師來說，正是進入科技巨頭的最佳時機。

美政府人才簽證新規引發科技大咖表態，包括輝達執行長黃仁勳、OpenAI CEO奧特曼、Netflix聯合創辦人里德·哈斯廷斯均表態支持，但創投節目《創智贏家》明星投資人 Kevin O’Leary則批評，這項高門檻將迫使優秀人才流向其他國家，長遠將損害美國創新。

目前，美國H-1B持有者中超過7成來自印度，但這次改革被視為其他經濟體「搶才」的黃金機會。包括英國、歐洲、中東與亞洲都可能因美國收緊政策而吸引大批人才。

英國AI新創CEO楊（Barney Hussey-Yeo）更透露，上週末已收逾1000份來自頂尖工程師的私訊，這些人正考慮離開美國。投資機構Syz CIO蒙肖（Charles-Henry Monchau）直言，6位數申請費用將成為其他國家吸收人才的「強心劑」。創投基金創辦人斯特賓斯（Harry Stebbings）甚至呼籲英國開通「快速通道」，打造全球人才磁場。

專家指出，H-1B新規重塑全球人才格局，短期內或為美國本土工程師創造機會，但長期卻可能把下一個科技巨頭拱手讓給海外市場。

對此，來自印度的工程師阿西爾瓦爾（Nitin Ahirwal）指出，工程師為FAANG公司創造的價值高達1200億美元，相比之下，150萬美元支出根本微不足道。但若美國市場受限，他們將把下一個Meta或輝達建立在班加羅爾、海得拉巴、多倫多或新加坡。

