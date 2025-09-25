全球最大「2025NASA黑客松」高雄說明會登場

NASA黑客松台灣區總召吳俊輝教授表示，高雄作為國際港都和新創聚集地，賽事助青年團隊將地方創意推向國際。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕美國太空總署（NASA）主辦的全球最大規模黑客松競賽-2025 NASA黑客松（2025 NASA Space Apps Challenge），即將於10月4日至5日登場。為號召高雄新創與大專院校踴躍角逐全球賽事，昨（24）日高市經發局舉辦招募說明會，吸引近80位學術界、業界及科技愛好者參加。

說明會由NASA黑客松台灣區總召吳俊輝教授、TASA大空教育總監鄭現生，介紹賽事規則與精神，並邀請2021年全球冠軍「AnisCuff」與2023年金牌隊伍「quality over quantity」分享經驗。現場也安排新創廠商展示AI、大數據及無代碼平台技術，展現創新動能。

吳俊輝表示，高雄不僅是國際港都，也是新創能量快速聚集的城市，透過NASA黑客松，青年團隊將能把地方創意帶上國際舞台。

全球最大的「2025NASA黑客松」，舉辦高雄說明會。（經發局提供）

高市經發局長廖泰翔指出，高雄擁有創業最佳環境，市府持續與NASA黑客松合作，推動地方團隊與全球挑戰接軌，促進創新產業的發展與國際化。活動也邀請基地廠商「痞客邦」及「杰倫智能」，分享創新技術解決方案，並展示可與NASA黑客松題目形成合作與對接的潛力。

經發局說明，賽事報名即將於10月5日截止，10月3日將舉辦開幕式及聯誼，10月4日至5日展開激烈比拼。10月13日公布本地獲獎及全球提名名單，11月中旬揭曉全球前40強，2026年1月舉行全球頒獎典禮。獎項設有金、銀、銅及優秀獎，金獎5萬元＋超書、銀獎3萬元、銅獎1萬元、優秀獎5000元。所有參賽者還可獲限量NASA黑客松T恤、Optiver背包及敦煌書店惠券。

