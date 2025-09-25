台股收盤》「殺積」再現 指數跌172點收陷2萬6保衛戰

台積電殺尾盤，指數跌172點收陷2萬6保衛戰。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數持續拉回，台股週四也跟著整理，在台積電開盤跌20元，指數開盤跳空跌128.76點，以26067.97點開出，所幸在富邦金、國泰金、仁寶、宏碁、英業達等權值股，及塑膠、水泥、鋼鐵等傳產股逆揚下，指數一度翻紅，回到26247點，不過，在台積電賣單壓力大，尾盤又爆逾6000張，股價殺到今低1320元，加上金融股也翻黑，終場指數下跌172.88點，收26023.85點，成交量4888億元。

前10大成交額跌多漲少，台積電跌20元，收1320元，成交額340.92億元，排名第1；鴻海漲7元，收230元，成交額281.85億元，排名第2；東元跌2.6元，收98.9元，成交額189.46億元，排名第3；金居漲3元，收235.5元，成交額164.57億元，排名第4；華邦電跌1.8元，收33.4元，成交額154.38億元，排名第5。

緯創漲4元，收125.5元，成交額125.37億元，排名第6；國巨*跌10.5元，收169.5元，成交額114.13億元，排名第7；聯鈞跌5.5元，收273元，成交額102.26億元，排名第8；台達電跌7元，收884元，成交額102.18億元，排名第9；聯發科漲15元，收1345元，成交額101.67億元，排名第10。

