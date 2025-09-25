英特爾大漲靠題材、市值大增500億美元 ! 彭博示警 : 逼近網路泡沫水準

英特爾拉攏輝達與軟銀和蘋果，股價狂飆卻遭華爾街質疑「本益比過高」。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕市場謠傳，英特爾（Intel）已接洽蘋果（Apple）商談投資事宜，消息傳出後，市場對英特爾的反應積極，股價上漲了6.4%。對此，《彭博》報導，近期英特爾股價持續上攻，今年漲幅已達48%，市值一舉增加超過500億美元（約新台幣1.5兆元），推升股價動能來自多項利多，包括與輝達（NVIDIA）、軟銀（SoftBank）及美國總統川普政府入股。

報導指出，這些利多資金挹注與合作，並未觸及英特爾最根本的挑戰，其晶圓代工業務持續虧損。如果英特爾前景沒有改善，其市值已達網路泡沫時期的水平。《彭博》直言，英特爾需要晶片工廠勝利，來維持500億美元的股價漲幅。

過去4季，英特爾代工部門雖繳出180億美元（約新台幣5475億元）營收，卻累計虧損超過130億美元（約新台幣3954億元），儘管該部門貢獻約3分之1營收，但始終難以獲利。

根據彭博彙整數據，分析師對英特爾未來兩年的獲利預測幾乎沒有上修：2025年營收520億美元（約新台幣1.58兆元）、淨利僅6.4億美元（約新台幣194億元），2026年營收540億美元（約新台幣1.64兆元）、淨利約32億美元（約新台幣973億元）。

換言之，即便英特爾股價維持在目前30美元，預計2026 年的本益比仍高達43倍。若股價重返2023 年高點約50美元，在相同獲利下，本益比更將膨脹至70倍，直逼網路泡沫時期的水準。

這也讓部分華爾街分析師轉趨保守。上週，花旗證券（Citigroup）分析師丹尼利 （Christopher Danely） 就將評級下調至「賣出」，原因是市值過高，並直言代工業務「成功機率極低」。

對此，管理16億美元（約新台幣486億元）資產 Laffer Tengler Investments 執行長滕格勒 （Nancy Tengler） 表示，有時你可以說市值並不重要，但這通常發生在盈利增長可持續、強勁且加速的環境中，但英特爾的情況並非如此。

滕格勒指出，英特爾的問題在於，今年的資本支出預計約為180億美元（約新台幣5471億元），明年預計為150億美元（約新台幣4559億元），這將使其自由現金流陷入負值。

他稱，建造一座代工廠所需的資金和時間都非常巨大，其競爭力也存在疑問，很多事情都必須順利進行。《彭博》指出，英特爾需要晶片工廠勝利，來維持500億美元的股價漲幅。

