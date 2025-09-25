有變數？南韓總理：簽證問題解決前 對美投資動向不明

南韓國務總理金民錫（Kim Min-seok）。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓國務總理金民錫（Kim Min-seok）表示，在簽證問題解決之前，南韓在美國的投資計劃將一直處於不確定狀態，並呼籲華府盡速採取行動，安撫擔心赴美工作會被拘留的韓國人。

金民錫週三（24日）接受《彭博》專訪時表示，簽證問題不解決，南韓對美投資就不可能取得實質進展。儘管這些專案並未完全停止或是正式擱置，但在這一問題得到解決之前，大批工人將很難進入或回到美國。

本（9）月初，美國當局突襲了韓商現代汽車（Hyundai）和LG能源解決方案（LG Energy Solution）在喬治亞州興建中的合資工廠，並逮捕數百名韓人。突襲事件發生大約1週後，被拘留者獲釋回家，此後，兩國正努力修改簽證制度。

這起事件震驚南韓，工人被上銬的照片廣為流傳，引起南韓民眾的怒火，給南韓企業集團的巨額投資計劃蒙上陰影，也可能影響美韓兩國7月貿易協議中達成的額外3500億美元（約新台幣10.65兆元）投資基金。

金民錫表示，由於缺乏對安全的堅定保證，在問題尚未解決的情況下，工人和他們的家人都不願意再次進入美國，這是可以理解的情況。

簽證問題對美韓這兩個長期盟友造成了衝擊，目前兩國正就一項貿易協議進行談判，該協議將對包括汽車在內的南韓商品徵收15％的關稅。由於雙方在如何建構、執行3500億美元（約新台幣10.65兆元）的投資計劃上仍有分歧，很難敲定最終協議。

金民錫坦言，南韓對華府的投資承諾佔了國家外匯存底的70％以上，如果沒有與美國達成貨幣互換協議，南韓經濟將受到嚴重衝擊。南韓總統李在明（Lee Jae Myung）先前接受《路透》訪問時也提到，如果南韓要滿足美方所有要求，就需要達成貨幣互換協議，否則南韓在1997年亞洲金融風暴中經歷的經濟危機恐捲土重來。

金民錫拒絕透露談判細節，但他表示，一項給南韓帶來沉重財政負擔的協議，可能會需要議會批准，希望協議談判不會拖到明年。

