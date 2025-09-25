英特爾不再是扶不起的阿斗? 陸行之：特斯拉、台積電等6大廠等接盤

傳英特爾也找上蘋果（Apple），尋求其投資支持，以協助重振業務。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕繼AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）重磅入股英特爾（Intel）後，現傳出英特爾也找上蘋果（Apple），尋求其投資支持，以協助重振業務。對此，知名半導體分析師陸行之表示看法，指包括亞馬遜（Amazon）、Google、Meta、微軟（Microsoft）、特斯拉（Tesla）跟台積電（2330）等6家大廠可能還在排隊等入列，認為英特爾可暫時擺脫「阿斗」包袱。

陸行之今（25日）稍早在臉書發文指出，前幾天他才在問還有誰會來入主幫忙出錢共襄盛舉救英特爾，彭博社今就點名蘋果有被英特爾接觸討論，並認為亞馬遜、Google、Meta、微軟、特斯拉跟台積電可能還在排隊等入列。

陸行之稱，即使消息為真，目前軟銀、輝達或加入蘋果都還只能在新產品研發/產品設計/銷售幫忙，對於如何把這些新產品量產上市，還是要靠其錢坑晶圓製造部門及台積電的努力。

陸行之表示，英特爾換了CEO陳立武，也換了執行力，多了老朋友資金加持，公司短期股價也表現不錯，以後暫不稱呼為阿斗了，先還其名為英特爾，再繼續留業察看。

