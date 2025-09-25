72歲退休公務員砸大錢入住高級養老院 一年就搬離才知現實殘酷

不少人會想說在退休後入住養老院，但這不一定是最終的歸宿。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人希望存下一大筆錢，在退休後入住高級養老院，享受安穩又舒適的晚年，但現實並不是如想像中那麼美好，有時仍可能被迫再次調整。日本一名72歲的退休公務員鈴木徹（化名）在妻子過世後，決定花費1000萬日圓（約208萬元新台幣）入住高級養老院，雖然看似順利展開了他的第二人生，但最終卻與其他住戶性格不合，只住了一年就搬離。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導案例，鈴木徹過去在地方擔任公務員，並住在屋齡超過40年的自宅中，在妻子過世後，他面臨選擇：是繼續居住並進行整修，還是搬到其他地方居住。最終，鈴木徹選擇入住自立型老人住宅，這類設施是針對身體健康、生活能自理的高齡者所設的住宅型設施，提供餐飲、清潔、看護服務等基本的生活支援，但不提供全面的長期照護或護理服務。

鈴木徹選擇的機構，入居一次性費用超過1000萬日圓，屬於高級設施，其中有類似飯店的交誼廳等共享設施，成為他決定入住的關鍵因素。鈴木徹透露，在思考未來的單身生活時，他認為提供完善服務和交流場所的住宅，是最好的選擇。而且該設施入住者中大多為老闆或醫師，與各種背景的人交流，讓他最初的生活感到非常充實。

然而，入住半年後，鈴木徹開始感到與朋友們的對話中存在某種違和感。這源於職業背景的差異，形成了一道無形的隔閡。鈴木徹說：「在對話中，尤其是曾經在民間企業擔任經營者的人，常說『公務員真是安穩又輕鬆吧』之類的話。當然他們沒有惡意。但我自認過去40多年都為民眾盡力奉獻，看到自己的職涯被簡化、輕視，心裡很複雜。」

表面上關係依舊良好，但促使鈴木徹決定搬離的決定性事件發生了。鈴木徹回憶：「那天大家下完圍棋聊天後，我先行回房，途中才發現忘了把愛讀的書放在休息廳的桌上，所以我立刻折返。」結果聽到有人說：「鈴木太認真了，可能因為以前是公務員，做事太講理，不有趣。」又說：「說到底，你們就是靠我們繳的稅金過得舒服吧，真是井底之蛙。」隨後響起附和的笑聲。

這番閒言閒語徹底打擊了鈴木徹的心，認為和住在這裡的人價值觀不同，他覺得自己已經無法在這裡生活下去，因此在入住一年後就搬離。

根據日本政府調查，包含視未來情況可能考慮在內，60歲以上有搬家想法的人約有3成，希望搬遷的原因主要是健康與體力的疑慮、現居住環境不便，以及購物或交通不便等。而在希望搬遷的人中，有意入住「老人住宅」者約占1成，與鈴木徹的選擇相同。

雖然這類住宅能安置對單身生活感到不安的高齡者，但是否適合，只有入住後才能真正體會。像鈴木徹這樣因與其他住戶不合而搬離的案例，其實並不少見。

報導提到，隨著年紀增長，是否繼續居住在原本的家中，或者考慮搬遷，是不少人會面臨的課題。然而即便經過深思熟慮作出決定，也不一定代表這個選擇就是最適合的。鈴木徹目前暫時回到自宅居住，正在慎重考慮自己適合的設施，或者是否繼續單身生活。

