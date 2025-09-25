月薪3.2萬親姊突買百萬跑車、形象大改造！他得知真相後「傻眼了」

日本1名男子分享，自己的親姊姊平時總抱怨薪水少，結果有天突然開著百萬紅色跑車回家。示意圖。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名男子分享，自己的親姊姊平時總抱怨薪水少、每月僅領16萬日圓（約新台幣3.2萬元），某天竟突然開著紅色Lexus跑車回家，且穿搭風格還與之前完全不同，讓家人錯愕不已，他後來更驚訝發現，自己長期支持、甚至賞金的女直播主，竟然就是自己的親生姊姊。

日媒《日刊SPA》報導，日本雖然是七國集團（G7）的成員，但根據2022年OECD調查結果，日本人均年收入約為452萬日圓（約新台幣92萬元），與其他OECD國家約582萬日圓（約新台幣119萬元）的平均年收入相比，大幅下降，雖然目前薪資水準下滑的現像有所緩解，但仍存在諸多課題。

橫溝先生（化名，28歲）家中經營肉品店，父母忙於打理生意。他說姊姊高中時期曾是全國大賽羽球選手，現在在一家設備製造商上班，並經常抱怨薪資過低，「工資很低，每月只有約16萬日圓，得找份兼職。」

某天弟弟聽到店外傳來低沉的引擎聲，探頭一看，姊姊竟然開著1輛紅色Lexus LC跑車登場。當下他忍不住驚呼，「姊姊？這是誰的車？」姊姊淡定回答：「我的啊，最近買的，是不是很酷？」

更讓他吃驚的是，姊姊的穿搭沒有像往常一樣，穿著連帽衣或牛仔褲，取而代之的是一身俐落裝扮，和過去樸素的模樣判若兩人。

真正的震撼出現在一週後。橫溝先生一如往常打開手機，收看自己最愛的女直播主，結果對方的濾鏡突然出現問題，螢幕上露出真面目竟是自己親生姊姊的臉。

橫溝先生當場嚇到手機掉在地上，並以為這只是一場玩笑。他感嘆，原來自己長期支持、甚至賞金的直播主，就是身邊的親姊姊。

事後詢問姊姊時，對方並未否認，反而大方承認副業身分，還邀弟弟一起幫忙拍攝與後製。「雖然衝擊很大，但我第一次看到姊姊如此有活力。她不只是換了車或換了造型，而是真的找到屬於自己的人生舞台。」橫溝先生說。

據台灣官網顯示，Lexus LC各車款有不同售價，約落在新台幣620萬至650萬元。LC 500h建議售價為新台幣650萬元、LC 500 Convertible為新台幣648萬元、LC 500則為新台幣620萬元。

