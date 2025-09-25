自由電子報
新關稅要來了？美國對醫療器材、機器人、工業機械啟動國安調查

2025/09/25 09:52

美國商務部宣佈對醫療器材、機器人和工業機械展開國安調查，可能導致新的關稅。（法新社資料照）美國商務部宣佈對醫療器材、機器人和工業機械展開國安調查，可能導致新的關稅。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部週三（24日）表示，以對個人防護設備、醫療器材、機器人和工業機械的進口展開新的國安調查，最終調查結果可能導致美國徵收新的關稅。

《路透》報導，針對這些商品的「232條款」調查於9月2日啟動，先前並未公開。這項調查可能對成為美國對大量醫療、工業商品徵收更高關稅的依據，包括口罩、注射器和輸液幫浦，以及機器人和工業機械，例如可程式控制機械系統和工業沖壓機。

調查將要求企業詳細說明對機器人和工業機械的預計需求，本土生產的機器人、工業機械及其零件能滿足國內需求的程度，以及外國供應鏈在滿足美國需求方面所發揮的作用。

關稅也可能涵蓋醫療器材領域，包括外科口罩、N95口罩、手套、防護衣，以及其他醫療和手術所需器材，例如靜脈輸液袋、紗布、繃帶、手術縫合線、輪椅、拐杖和病床。

美商務部希望企業詳細說明個人防護、醫療器材和設備的預期需求、國內生產能滿足美國需求的程度，以及外國供應鏈特別是中國等主要出口國在滿足美國醫療需求方面的作用，另外還有外國政府補貼和掠奪性貿易行為的影響。

美國商務部截至目前以對風力發電機、飛機、半導體、重型卡車、多晶矽、銅、木材和關鍵礦物等商品的進口對國家安全的影響展開了多次調查。

