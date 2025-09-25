對抗中國主導地位 路透：G7考慮制定稀土價格下限

知情人士表示，G7和歐盟正在考慮設定稀土價格下限，以對抗中國。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕4名知情人士表示，7大工業國（G7）成員國和歐盟（EU）正在考慮設定價格下限，以促進稀土生產，並對部份中國出口產品徵稅，藉此刺激投資。

《路透》報導，稀土是一種難以提取的金屬元素，對於手機、汽車和高科技武器等產品的製造相當重要。中國是全球最大的稀土生產國，為報復美國徵收高額關稅，中國在今年4月對稀土材料及相關磁鐵實施出口管制。

請繼續往下閱讀...

在歐洲汽車製造商面臨停工停產後，中國5月同意為歐企快速發放許可證，並於7月「升級」了對歐盟的出口機制。不過在短短2個月後，歐企透露，許可證瓶頸加劇的情況可能導致新的虧損和停工。

除了日本以外，G7國家從稀土磁鐵到電持金屬等一系列材料都嚴重甚至是完全依賴中國。為了應對安全風險，G7領袖於6月啟動了「關鍵礦產行動計劃」，技術團隊則於本（9）月初在芝加哥舉行了會議。

知情人士表示，談判的核心在於「是否要提高對關鍵材料領域外國投資的監管」，以避免企業轉向中國。知情人士補充，是否要正面對抗北京這一議題仍存在不確定性。據報，澳洲也參加了芝加哥會議。

知情人士提到，另一個選擇是地理限制，但G7內部意見存在分歧，這些限制可能包刮本土內容規則，或在公共採購招標中限制從中國等特定國家採購。另外兩名知情人士稱，小組討論談到了對中國稀土和少量金屬出口徵收某種碳稅或關稅，這將依據生產過程中使用的不可再生能源比例徵稅。

川普政府官員週三（24日）表示，美國正在與G7和歐盟領袖就防止稀土傾銷的更廣泛貿易措施進行談判，其中包括關稅、價格下限或是其他措施。

知情人士稱，官員們正在考慮推動由政府補貼支撐的價格下限，美國近期也推出類似的政策，以鼓勵本土生產；澳洲也考慮設定價格下限，支持包括稀土在內的關鍵礦產計劃。

其中1名知情人士補充，加拿大對價格下限想法持正面態度，但尚未承諾採取此舉；歐盟官員則稱，歐盟正在探索各種方案，包括價格下限、共同採購以及G7內部的互惠協議，但尚未做出任何決定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法