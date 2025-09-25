台積電當心？英特爾傳正尋求蘋果投資 股價應聲大漲逾6％

知情人士透露，英特爾（Intel）已向蘋果（Apple）接洽，希望蘋果能對其進行投資。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕據知情人士透露，英特爾（Intel）已向蘋果（Apple）接洽，希望蘋果能對其進行投資，而英特爾目前部分股權由美國政府持有。

《彭博》報導，知情人士稱，英特爾與蘋果已討論如何加強合作，目前協商處於初期階段，也可能不會達成協議。

知情人士稱，英特爾也已接觸其他公司，尋求可能的投資與合作機會。

在此之前，輝達（Nvidia ）上週宣布將投資英特爾50億美元，並計畫與英特爾合作開發個人電腦與資料中心晶片。日本科技巨頭軟銀集團（SoftBank Group ）也在上個月宣布對英特爾投資 20 億美元，以進一步擴張在美布局。

報導提到，與蘋果達成交易，將被視為對英特爾轉型計畫的肯定。儘管如此，蘋果很可能不會將自家產品的晶片改回英特爾，蘋果最先進的晶片目前皆由合作夥伴台積電（TSMC）生產。

英特爾發言人拒絕置評，蘋果也未回應評論請求。

報導指出，即便有財務支援，英特爾仍面臨嚴峻挑戰，其已失去長期技術優勢，市占率被超微（AMD）等競爭對手搶走。另一方面，英特爾也未能充分受惠於人工智慧硬體銷售熱潮，而這正是輝達的強項。

自美國政府注資以來，投資人對英特爾前景轉趨樂觀，股價自8月初以來已上漲逾 50%。

消息傳出後，英特爾股價週三（24日）收盤大漲6.41%，收31.22美元。

