沒有哈佛！美國最貴10大學區揭曉 第1名是它

美國最貴10大學區揭曉，最昂貴的大學城是加州聖塔芭芭拉，圖為加州大學聖塔芭芭拉分校。（擷取維基百科）

〔財經頻道／綜合報導〕美國最貴10大學區，沒有哈佛，CNBC報導，隨著上大學的費用不斷上漲，美國各地大學城的房價也上漲，根據Redfin 分析，按今年1至7月房屋銷售中位價排名，最昂貴的大學城是加州聖塔芭芭拉，中位數達196.41萬美元（約新台幣5931.58萬元）。

在分析中，Redfin 將大學城定義為至少10%的人口由就讀4年制認證大學的學生組成的城市，距離人口超過100萬的大都會區至少30英里。

報告顯示，佛羅里達大西洋大學所在地佛羅里達州博卡拉頓和北亞利桑那大學所在地亞利桑那州弗拉格斯塔夫分居最昂貴大學城前3名。

至於10 個最昂貴的大學城依序為：

1. 加州聖塔芭芭拉

著名大學：加州大學聖塔芭芭拉分校

房屋售價中位數： 196萬4170 美元

2.佛羅里達州博卡拉頓

著名大學：佛羅里達大西洋大學

房屋售價中位數： 82萬2701美元（約新台幣2484.55萬元）

3.亞利桑那州弗拉格斯塔夫

著名大學：北亞利桑那大學

房屋售價中位數： 69萬5902美元（約新台幣2101.62萬元）

4.俄勒岡州科瓦利斯

著名大學：俄勒岡州立大學

房屋售價中位數： 56萬8507美元（約新台幣1716.89萬元）

5.猶他州奧勒姆

著名大學：猶他谷大學

房屋售價中位數： 51萬7224 美元（約新台幣1560.01萬元）

6. 俄勒岡州尤金

著名大學：俄勒岡大學

房屋售價中位數： 50萬1571美元（約新台幣1514.74萬元）

7.猶他州普羅沃

著名大學：楊百翰大學

房屋售價中位數： 47萬4745美元（約新台幣1433.72萬元）

8. 密西根州安娜堡

著名大學：密西根大學

房屋售價中位數： 46萬4495美元（約新台幣1402.77萬元）

9. 新罕布夏州曼徹斯特

著名大學：新罕布夏大學、曼徹斯特大學和南新罕布夏大學

房屋售價中位數： 45萬6096美元（約新台幣1377.4萬元）

10. 華盛頓州普曼

著名大學：華盛頓州立大學

房屋售價中位數： 45萬2137 美元（約新台幣1365.45萬元）

Redfin 首席經濟學家費爾韋瑟（Daryl Fairweather）在報告中表示，雖然大多數大學生在這些地方居住期間更有可能租房，但大學城的房價可以大致反映出當地租房成本有多昂貴。

費爾韋瑟說，一些大學城的住房成本已經漲得如此之高，學生、教職員工越來越難以負擔。這可能會迫使教職員工住得離校園更遠，甚至可能讓一些教授不願接受校園的工作。

費爾韋瑟指出，對於必須支付學費的學生來說，額外的住房費用可能會導致債務增加或要求他們住得離學校更遠。

