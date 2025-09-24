晴時多雲

Fed主席鮑爾沒明說今年降息4至6碼 美財長貝森特：失望

2025/09/24 23:42

貝森特說，他對鮑爾沒有明確制定降息議程感到失望。（路透）貝森特說，他對鮑爾沒有明確制定降息議程感到失望。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博24日報導，美國財政部長貝森特對於聯準會（Fed）主席鮑爾沒有明確制定降息議程，表達失望。

他24日接受福斯商業訪問說，「利率限制性太大，必須降下來。我有點驚訝主席沒有暗示，今年底前我們的目標是至少降息1至1.5個百分點（4碼至6碼）」。

鮑爾週二在羅德島的一場活動上演說指出，聯準會在權衡未來決策時，必須同時因應日漸疲軟的勞動市場，以及通膨升高的風險。

他說，「短期通膨風險偏向走高，而就業風險走軟，這是充滿挑戰的局面；雙重風險意謂沒有無風險的途徑」。

貝森特指出，他「不確定為什麼鮑爾主席在此稍微倒退」。他隨後讚揚聯準會新任主席米蘭。

由川普任命的米蘭主張應激進降息，與聯準會本月降息0.25個百分點（1碼）的決定意見相左，他傾向降息0.5個百分點。貝森特說，「在聯準會裡有一些新血是好的；米蘭1個禮拜說的話，要比拜登政府任命的官員，他們整個任期的發言還多」。

當被問及尋找鮑爾接任者的情況時，貝森特說，他已約談11個候選人，「未來一週也將有許多約談」。

