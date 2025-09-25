曇花一現？8月零售業翻正、9月估轉黑 經部釋疑：民俗月所致、內需動能仍在

8月零售業翻紅，但9月預估將會轉黑。統計處副處長陳玉芳指出，轉黑主因是民俗月落點對汽車買氣有影響，但內需消費動能仍在。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今公布內需產業營收統計，8月零售業翻紅，中止連4黑，但9月預估將會轉黑。統計處副處長陳玉芳指出，轉黑主因是民俗月落點（去年農曆7月從國曆8月4日起，早於今年的8月23日）所致，對汽車買氣有影響，但內需消費動能仍在，加上汽車貨物稅減免政策、國定假日連假、普發現金增加民眾可支配所得等利多，均對零售業營收表現有助益。

統計處指出，8月零售業營收3915億元，年增0.4%，轉為正成長，其中包括百貨、超商、便利商店、量販店在內的「綜合商品零售業」營收1362億元，年增2.9%，電子購物及郵購業在內的「非店面零售業」營收467億元，年增4.5%。統計處副處長陳玉芳說明，8月翻紅主因是父親節聚餐、中元普渡等節慶採購商機，以及暑假出遊商機。

汽機車零售業數月以來買氣停滯，主因民眾因貨物稅調降預期心理而觀望，8月營收606億元，年減4.5%，已是連6黑。陳玉芳說明，除經濟前景仍存不確定性，減緩民眾購買耐久財的消費動能，加上出國人潮續增，也壓低國內汽車及精品等消費，另因民俗月落點差異，比較基期偏低，年減幅度相對縮小。

此外，統計處同步公布9月營收預估，估計9月零售業營收落點介於3817億元至3937億元，轉為年減5.2％至2.2%。陳玉芳進一步說明，預估9月零售業營收再度翻黑，主因民俗月會影響汽機車買氣，今年與去年落點不同，加上景氣不明影響消費信心，但在貨物稅減免優惠等政策、新車促銷等利多下，汽車買氣有望抬升。

展望未來，陳玉玲指出，9、10月有教師節、中秋節等國定假日與連假，且也是百貨週年慶旺季，另有普發現金1萬元可增加可支配所得，均對零售業營收有挹注。

