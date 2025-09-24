晴時多雲

國人出國人次創新高 亞洲占比逾九成

2025/09/24 21:36

今年上半年出國旅遊累計達419萬7240人次，與前一年同期比較成長10.1%，再創史上同期新高。（路透）今年上半年出國旅遊累計達419萬7240人次，與前一年同期比較成長10.1%，再創史上同期新高。（路透）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據交通部觀光署統計，今年上半年出國旅遊累計達419萬7240人次，與前一年同期比較成長10.1%，再創史上同期新高。永豐銀行表示，國人出國目的地中，亞洲占比逾九成且以「日本、韓國、越南、泰國」四大目的地為首選

其中，永豐銀行的幣倍卡主打「先換匯、再刷卡」，先於線上以合適的匯率換外幣，未來消費自動扣繳外幣帳戶、免擔心匯差，再享最高13%刷卡金回饋。

每年下半年通常是國人旅遊出國旺季，刷卡金額也屢創新高。金融比較平台「Money101」表示，如果打算在海外刷金額較高的消費，可在出發前事先和銀行知會，比較不容易被擋。除了挑一張海外消費回饋最高的信用卡外，可以多備幾張不同國際發卡組織的備用卡，以免當地僅支援一種發卡組織，或是預到突發情況刷不通過。

針對國外刷卡，Money101有三大提醒事項，第1是留意海外刷卡手續費：大多數信用卡海外刷卡回饋率比國內高，不過消費者實際上還要多負擔一筆海外刷卡手續費，VISA、Mastercard、JCB 都是 1.5%，美國運通則要收取2%。

第2是各發卡組織匯率差異：除了雙幣卡是直接以外幣帳戶付款外，其它信用卡在海外刷卡，都會以當地貨幣，再依匯率以本國貨幣結算入帳。3家發卡組織的匯率有些微差異，大部份國家的匯率差別不大，但在日本通常是 JCB 匯率較佳。

第3是小心不要選到DCC：上述提到大部份刷卡，是以當地貨幣結算，再由發卡組織轉為新台幣才能後續的清算與請款；但是，部份商務人士需要立即知道該筆交易折合本國貨幣多少錢，因此需要Dynamic Currency Conversion 動態貨幣轉換。但除了特殊需求外，DCC匯率不僅比較差，收取的手續費也更高，因此，在海外刷卡如果店家問要以哪種幣別結算，記得選當地貨幣比較省錢

永豐銀行指出，永豐幣倍卡提供美元、日圓、歐元三種幣別選擇，可依個人需求先換外幣再自動扣繳，省去攜帶大量現金的風險，同時享受海外消費回饋與多元優惠。

為滿足下半年連續假期及2026年新年旅遊需求，永豐幣倍卡提供海外消費最高2%回饋無上限，2025年10月1日至2025年12月31日前申辦永豐幣倍卡，於2026年3月31日前至日、韓、泰、越等指定國家當地實體消費，單月累積達新臺幣1萬元，新戶享6%（上限600元）、新卡 享3%（上限300元）刷卡金。

