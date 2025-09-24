晴時多雲

公平會：僑泰興等35家企業合船採購小麥獲准

2025/09/24 19:08

公平會同意35家事業合船採購小麥聯合行為。（資料照）公平會同意35家事業合船採購小麥聯合行為。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日決議，依照「公平交易法」第15條第1項但書第5款及第16條第2項規定，准許僑泰興等35家事業的合船採購小麥聯合行為，期限5年，許可期間自2025年10月1日至2030年9月30日止。

公平會表示，小麥、麵粉為糧食管理法定義之糧食，但我國小麥高度依賴進口，業者為降低小麥進口成本，採行合船採購模式已行之有年。因合船採購小麥得使業者在與國際穀物供貨商的交易過程中，取得穩定供應量與較佳之交易條件，且單一進口業者之小麥採購量與散裝船滿載量顯有差距，故業者有必要合船裝運小麥，以節省海運成本，達到加強貿易效能效果。

此外，合船採購小麥有穩定的小麥進口船期與採購量，可避免麵粉價格變動幅度過大，有助於下游產業鏈供需與市場價格之平穩。

公平會也指出，因實施合船採購小麥屬於聯合行為，經審酌後認為有益於整體經濟及公共利益，所以准予附加負擔許可，期限為5年，其負擔內容主要包括：申請人不得利用本許可從事其他聯合行為，或無正當理由拒絕他事業加入本聯合行為；申請人不得利用本許可限制任一申請人自由決定其合船採購之數量，或禁止任一申請人自行採購進口；申請人應將本聯合行為之執行情形，按季函報公平會。

