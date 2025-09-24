聰明象公司依附公益團體活動推銷產品 公平會重罰200萬

公平會提醒，若公司行號不當依附公益團體的信賴力行銷商品，屬於違法行為。（圖擷取自聰明象官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日表示，販售兒童教育產品的聰明象公司依附台灣兒童素養教育促進協會的公益團體活動，行銷其產品「聰明象兒童學習機」，使他人誤認其與公益團體相關而與其交易，為足以影響交易秩序之欺罔行為，違反「公平交易法」第25條規定，因此處聰明象200萬元罰鍰。

公平會表示，聰明象公司為銷售兒童數位教材商品「聰明象兒童學習機」，長期贊助公益團體「兒童素養教育促進協會」所辦理的恐龍展親子活動，其透過幼兒園發送活動文宣，招徠孩童家長參加藉以行銷商品。

但是，經過公平會調查發現，多位民眾表示，因活動為公益團體舉辦，完全無預期有業者銷售教材；又兒童素養教育協會的主要會務運作是辦理恐龍展親子活動，以推廣素養教育理念，而聰明象公司為其唯一贊助廠商，在每場親子活動中提供展品、費用支應及人力，並設攤行銷商品，但過程中卻都「沒有」表明品牌或公司名稱，使家長誤解。

並且，在行銷過程當中，兒童素養教育協會人員也在旁輔助孩童操作建置有聰明象公司數位教材遊戲的電腦機檯，以公益活動舉辦者身分為行銷活動提供協助，使一般民眾於參與免費公益活動之際，難以合理判斷公益團體與營利事業人員的區別。

此外，兒童素養教育協會免費贈閱的家長手冊與聰明象兒童學習機產品網頁竟然都使用相同的蒙特梭利教育理念圖片，且聰明象公司人員於活動現場介紹案關產品、產品文宣時，都強調案關商品為蒙氏教學系統，亦產生該商品獲得公益團體推薦或背書的誤解。

公平會指出，聰明象公司於兒童素養教育協會舉辦的活動行銷商品，卻未清楚區分商業行為與公益團體角色，反使活動參與者無從合理認知兩者關係，意圖藉由公益團體形象獲取消費者的信賴感，進而促使交易，混淆了公益活動與營利行為之不同，而難以區別，構成欺罔行為。

公平會充分了解營利事業常透過贊助公益活動的方式行銷商品、並未反對，但於活動前及活動中，應充分揭露贊助廠商有銷售商品等相關資訊，避免僅讓消費大眾誤認其與公益團體相關進而交易，造成有足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平的行為，而違反「公平交易法」之規定。

