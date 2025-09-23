晴時多雲

中國政府若下令停用輝達晶片 比亞迪：已備妥B計畫

2025/09/23 23:29

比亞迪表示，若無法取得輝達晶片將有替代方案。（美聯社）比亞迪表示，若無法取得輝達晶片將有替代方案。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國電動車巨頭比亞迪表示，如果無法取得輝達晶片，他們有備用方案。比亞迪執行副總裁李柯（Stella Li）23日接受美國財經媒體CNBC訪問指出，該公司沒有接獲中國政府停止使用輝達晶片的指示，但若有此指令，比亞迪有B計畫。

比亞迪執行副總裁李柯說，「人人都有備用方案，比亞迪也有備用方案」。她沒有說明該計畫內容，但指出，新冠疫情期間的半導體全球短缺，重創汽車產業，當時比亞迪「沒發生問題」，因為其自主研發了許多技術，能夠迅速採用替代品。

她說，「我們有許多強大，甚至深層技術，因此我們總是有備用計畫」。

支撐全球人工智慧（AI）發展的輝達，已陷入美中緊張關係的困境。該公司專為中國市場設計的H20 AI晶片，先是被美國禁止出口，解禁後又面臨中國政府勸阻本土科技公司採購其晶片。

輝達為汽車設計一套完全不同的半導體。輝達系統的Nvidia Drive AGX Orin，讓汽車能自主執行一些駕駛任務，比亞迪是該產品的客戶。

報導指出，目前沒有跡象顯示中國政府考慮禁用這款輝達系統。李柯說，比亞迪並未被告知停止使用任何輝達產品。

