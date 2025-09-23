晴時多雲

產能過剩大輸出！中國預計未來5年 每年出口1千萬輛車

2025/09/23 23:08

中國預計未來5年，每年出口1000萬輛汽車。（法新社）中國預計未來5年，每年出口1000萬輛汽車。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕儘管中國汽車嚴重生產過剩，價格戰打得慘烈，然而南華早報23日報導，中國乘用車市場資訊聯席會（CPCA）秘書長崔東樹指稱，該產業仍有「巨大的成長潛力」，未來5年，中國有望年銷售逾4000萬輛車，包括每年向海外銷售1000萬輛車。

崔東樹估計，至2030年，中國汽車的海外銷售可能翻漲近1倍。他發文承認，他的估計可能比普遍預期更為樂觀，但強調，中國國內與全球市場仍有很大成長空間，因此中國有能力達此目標。

他說，中國較不發達地區，比如中西部與農村地區仍有巨大的市場擴張潛力，這些地區的擁車程度，可能逐漸超越北京、上海等大城市。

他指出，中國汽車持有率每1000人達250輛，與已開發國家相較偏低。國際汽車製造商組織（IOM）數據顯示，截至2020年，歐洲該比例為每千人641輛車，美國為860輛車。

崔東樹說，全球南方國家將「不可避免的」成為中國汽車的關鍵成長市場，這些地區將有更多買家選擇價格低廉的中國品牌，而非廉價的美國、歐洲、日本與南韓中古車。

路透報導，中國多年透過補貼扶持汽車等重點產業，已導致汽車業陷入困境，中國製造的奧迪打折50%，7人座一汽休旅車打折逾60%，中國生產的汽車已超過其市場吸收量。除車企的獲利嚴重縮水，更出現經銷商為未售出新車掛牌和投保，以騙取車企返利和獎金，以及「零里程二手車」向海外傾銷等亂象。

諮詢公司蓋世汽車研究（Gasgoo）指出，中國車企的工廠能生產去年實際產量2倍的汽車，即5500萬輛。另1家諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）預測，到2030年，中國129家電動車和油電混合車品牌中，只有15家能在財務上維持下去。

