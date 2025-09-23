晴時多雲

大樂透頭獎摃龜 中秋加碼100萬獎開出10組

2025/09/23 22:00

今晚大樂透頭獎摃龜，加碼100萬獎項開出10組。（記者鄭琪芳攝）今晚大樂透頭獎摃龜，加碼100萬獎項開出10組。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（23日）開獎的大樂透，頭獎摃龜，下期頭獎保證1億元；大樂透中秋加碼100萬獎項則開出10組，總中獎注數為13注，其中7組為單注中獎、各得獎金100萬元，3組為2注均分、各得50萬元。台灣彩券公司表示，大樂透加碼100萬獎尚有61組未開出，將於下期（26日）繼續加開。

本期大樂透中獎號碼「05、14、22、25、27、45」，特別號「03」；49樂合彩中獎號碼「05、14、22、25、27、45」。本期今彩539中獎號碼「06、19、20、33、37」；39樂合彩中獎號碼「06、19、20、33、37」。本期3星彩中獎號碼「939」；4星彩中獎號碼「4877」。

台彩中秋加碼4.5億元，自9月15日起3星彩及4星彩連續24期壹獎獎金翻倍；9月16日起大樂透加開100組100萬元；9月27日起連續16天「BINGO BINGO賓果賓果」的「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」玩法獎金加碼；39樂合彩也自9月29日起連續24期「二合」玩法單注獎金提高至1500元。

