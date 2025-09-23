晴時多雲

積累財富的「3好3壞」習慣 富人和窮人的思維

2025/09/23 22:07

許多最成功、經濟狀況最穩定的人，他們默默地養成一些聰明的習慣，這些習慣可以幫助他們增長和管理財富。（示意圖，取自網路）許多最成功、經濟狀況最穩定的人，他們默默地養成一些聰明的習慣，這些習慣可以幫助他們增長和管理財富。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多最成功、經濟狀況最穩定的人，他們默默地養成一些聰明的習慣，這些習慣可以幫助他們增長和管理財富。媒體大紀元引用理財網站Gobankingrate報導，如果希望積累財富，可以嘗試養成一些「富人」常見的習慣，同時也要戒掉那些容易讓人陷入財務緊張泥潭的「窮人」習慣。

以下是有利於財務積累的3個富人的習慣。

1. 定期審查財務計劃
富人不一定善於預測金融市場走勢，不過，他們習慣於持續審查個人理財計劃，並確保這些計劃與他們的長期目標保持一致。富人通常對自己的財務狀況有長期目標，主要是為增值財富，並確保自己和家人得到保障。

他們也知道何時尋求專家幫助。富人通常會與值得信賴的財務顧問合作，這些顧問可以指導他們何時應該做出改變，何時應該堅持到底。

2. 策略性地外包時間
富人也明白時間就是金錢。他們不會花費大量時間學習稅法或自己動手修理家中管道，而是聘請經驗豐富的專業人士。他們不僅能從這些專業知識中受益，還能將空閒時間和精力投入到高價值的任務中。

他們會參加課程來提升技能，參加社交活動，或者僅僅是騰出時間對自己的業務或投資進行戰略性思考。

3. 優先考慮資產而非收入
許多成功人士雖然努力工作，但他們也會採取措施讓金錢為自己工作。他們優先的任務是積累資產，並讓資產多元化，以產生被動收入。換句話說，他們讓金錢為自己工作。

至於阻礙財務積累的3個窮人的習慣如下：

1. 月光族
當你勉強靠微薄收入度日，往往難以避免過上月光族的生活。你沒有餘錢可以儲蓄或投資，純粹是因為根本沒有多餘的錢可以存起來。但當收入增加，你的開銷也同步攀升，那就表明一個更深層的問題：生活方式通膨。無論你的年薪是4萬美元還是14萬美元，如果你把每一分錢都花光，就無法積累財富。

2. 購買物品而不是資產
有時你需要一輛新車（或者對你來說全新的車），或者一副結實的耳機，但你需要購買這些東西的最昂貴版本嗎？人們很容易將擁有好東西與富有混淆。但真正的財富並非物質，而是所有權。富人擁有能夠創造價值的資產，例如房地產、股票和企業。如果你的財務生活圍繞著購買那些一旦擁有就會貶值的高價商品，而不是投資於能夠產生收入的事務，那麼你就限制了財務未來。

3. 認為僅僅做預算就足夠
雖然預算很重要，但它並非是構建未來財務安全的唯一途徑。真正的財務安全意味著擁有應急資金、多元化的投資組合、職業發展計劃，以及與能夠指導你提升收入的人建立聯繫。成功人士不僅會管理自己的財富，還會找到增值財富的方法。

