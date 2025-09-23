晴時多雲

銀行業罰鍰年增21.44％！內鬼勾詐案成最大苦主

2025/09/23 21:35

「銀行業」裁罰金額較去年同期大增21.44％，主要是一起銀行員與詐騙集團勾結案件。（記者王孟倫攝）「銀行業」裁罰金額較去年同期大增21.44％，主要是一起銀行員與詐騙集團勾結案件。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天公布最新統計，2025年前八月「金融三業」加計「上市櫃公司」，總罰鍰金額1億3428萬元，年增4.1%；其中，裁罰金額最高是「銀行業」的4823萬元，成為這波最大苦主，較去年同期大增21.44％，主要是一起銀行員與詐騙集團勾結案件，光是這件罰鍰被金管會重罰2200萬元。

這項罰鍰數字統計，以金管會轄下銀行局、保險局及證期局的裁罰金額為計算主體，也就是說，除了「金融三業」，還包括「上市櫃公司」被開罰的金額。

根據金管會統計，今年前八月罰鍰總金額（包含金融三業及上市櫃公司）共1億3428萬元，相較去年前八月的1億2901.5萬元，年增金額為526.5萬元、年增4.1%。

進一步檢視，首先，就「銀行業」方面，今年前八月裁罰4823萬元，比起去年同期增加851.5萬元，年增21.44%。銀行局表示，今年有一起較大宗的處份案，台銀行員涉及內鬼與詐團勾結，這也是今年最重的裁罰案；其次是國泰世華銀行被罰1200萬元，主因是行員盜刷客戶信用卡；第三是台新銀行罰600萬元，處分原因是催帳函和信用卡帳單錯誤。

其次，就「保險業」部分，今年前八月裁罰金額3280萬元，比去年同期的3600萬元，件數增加主因是保經保代專案金檢，許多案件在今年度執行，使得處罰件數多於去年；至於今年保險業金額較少，主要原因重大裁罰較少。

保險業的罰鍰金額前三大，分別是明台產險因為理賠延遲估列、財報錯誤等缺失，而開罰900萬元；台灣人壽因為理賠內控缺失及重大偶發延遲通報被罰720萬元；至於新光產險因為強制車險理賠缺失等缺失遭罰240萬元。

此外，「證券期貨投顧」前八月開罰金額2039萬元，跟去年同期相比，件數少7件，金額少15萬，主因投信顧被裁罰減少。證期局指出，今年共有２家投信、２家券商共4家，同樣都被罰120萬元，包括復華投信、國泰投信、永豐金證券和京城證券。而對上市櫃公司的裁罰部分，今年前八月裁罰共129案，開罰3286萬元，若較去年的125件、3276萬元，裁罰微增。

