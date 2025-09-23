公益彩券回饋金補助對象擴大 勞動部修法新增3族群

為強化公益彩券回饋金使用效益，勞動部公告修正《運用公益彩券回饋金辦理促進特定對象及就業弱勢者就業補助作業要點》。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為強化公益彩券回饋金使用效益，勞動部公告修正《運用公益彩券回饋金辦理促進特定對象及就業弱勢者就業補助作業要點》，新增職業災害失能勞工、社會救助法列冊輔導的街友，以及依《特殊教育法》規定的大專校院及高中職身心障礙學生3大類補助對象，使更多處於就業不利處境的族群得以獲得支持。

勞動部指出，公益彩券回饋金是政府發行彩券所產生的收益，秉持「取之於社會、用之於社會」精神，勞動部依據《運用公益彩券回饋金辦理促進特定對象及就業弱勢者就業補助作業要點》，將回饋金運用於支持弱勢族群就業及社會福利等項目，補助地方政府、學校、社會福利機構等民間團體，為中高齡者、身心障礙者、原住民、長期失業者、二度就業婦女、獨力負擔家計者、家庭暴力被害人及更生受保護人等對象，提供職業訓練、就業服務、就業前準備，與推動創新的就業模式等多元就業促進計畫。

請繼續往下閱讀...

因應實務需求並強化回饋金的資源運用與補助效益，勞動部指出，本次修法將職業災害失能勞工、社會救助法列冊輔導的街友，及經特殊教育法規定的大專校院及高中職身心障礙學生，都納入申請補助計畫的服務對象，使他們能獲得更多支持與協助。

根據統計，113年公益彩券回饋金共補助68個單位執行計畫職涯探索、職場體驗、強化面試技巧及就業態度、增進人際溝通及勞動法規知能、就業適應團體及提升工作技能等計畫，協助弱勢族群做好就業準備銜接就業市場，支持在職者穩定就業，共辦理1961場培力課程或活動，多達4萬719人次受益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法