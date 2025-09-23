晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

PCIe 8.0規格完成初審 預計2028年正式定案

2025/09/23 20:57

隨著AI伺服器產業發展，市場看好PCIe 8.0將成為資料密集型產業的底層支撐。（記者方韋傑攝）隨著AI伺服器產業發展，市場看好PCIe 8.0將成為資料密集型產業的底層支撐。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕PCIe（週邊元件高速互連）成為連接元件族群切入AI伺服器領域的兵家必爭之地，國際高速互連技術組織PCI-SIG本月完成第8代（PCIe 8.0）規格的初版草案審查，並向會員開放數據。依照既定進程，後續仍將歷經至少3個版本修訂，可望於2028年正式定案。

根據該組織資料，PCIe 8.0相較前一代的PCIe 7.0，原始傳輸速率由128 GT/s（每秒128十億次傳輸）翻倍至256 GT/s，在x16通道配置下可實現雙向1 TB/s（每秒1兆位元組）傳輸帶寬，較PCIe 4.0提升達16倍。此一突破將成為新世代人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）對高速互連需求的關鍵基礎。

技術層面上，PCIe 8.0不僅追求速率翻倍，更著重傳輸完整性與能效平衡。新版規範強化前向錯誤修正（FEC），確保高速下的資料可靠性，同時優化協議層以降低延遲，維持歷代裝置的向下相容（backward compatibility），並引入功耗控制設計，以因應散熱挑戰。

應用場景方面，PCIe 8.0將成為資料密集型產業的底層支撐。由於AI模型訓練需處理TB級資料，透過更快的GPU（圖形處理器）、TPU（張量處理器）互連可避免I/O（輸入輸出）瓶頸，加速訓練效率；HPC領域如氣候模擬、基因分析也將受惠。邊緣運算（edge computing）與量子運算則仰賴其低延遲特性，汽車自駕、軍工航太及星載運算等場域亦被視為潛在應用。

不過，業界認為，要讓PCIe 8.0真正落地仍面臨挑戰，包括256 GT/s下的訊號衰減需新型材料或光互連來解決，1 TB/s帶寬所帶來的散熱與能耗壓力，也要求封裝與散熱技術同步創新。此外，協議層的資料壓縮與錯誤修正演算法亦需持續優化。

PCI-SIG認為，PCIe 8.0不只是單純的介面升級，而是2030年代運算模式轉型的基礎設施革命。未來隨著規範完成並獲得產業落實，將為AI、HPC、邊緣與量子運算提供確定性的帶寬保障，推動多行業邁向即時資料驅動的時代。

以國內連接族群來看，隨著AI伺服器產業發展，目前正處於PCIe 5.0朝向新一代PCIe 6.0轉換期間，其中，大廠貿聯-KY（3665）受惠於產品滲透率提升，帶動HPC營收貢獻朝向4成邁進；佳必琪（6197）也在甲骨文（Oracle）等美系客戶拉貨之下，AI應用業績比重從3成往上增加；宏致（3605）則看好新舊產品轉換增速，有利於自家產品擴張市佔率；嘉澤（3533）則目標要將市佔率從個位數百分比提升至1成以上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財