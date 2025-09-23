OECD：川普關稅全面影響尚未完全顯現 別高興太早

OECD發表最新「經濟展望中期報告」表示，全球經濟成長優於預期，但美國進口關稅衝擊的全面影響仍未完全顯現。（美聯社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，經濟合作暨發展組織（OECD）23日發表最新「經濟展望中期報告」表示，全球經濟成長優於預期，但美國進口關稅衝擊的全面影響仍未完全顯現，因人工智慧（AI）投資目前支撐了美國的經濟活動，而財政支持則緩和了中國的經濟放緩。

報告說，美國調高關稅的全面衝擊仍在顯現當中，目前企業透過縮小利潤率和緩衝存貨（

inventory buffers）吸收了大部分衝擊。

許多企業在川普政府調高關稅前囤積了商品，到今年8月底，美國商品進口的實際關稅稅率預估升至19.5%，為1933年美國經濟大蕭條時期以來最高水準。

OECD秘書長柯爾曼（Mathias Cormann）表示：「隨著企業耗盡因關稅公告而增加的庫存，以及更高關稅稅率的繼續實施，這些關稅的全面影響將變得更加清晰。 」

OECD也將今年全球經濟成長率由6月預估的2.9%上調至3.2%，略低於去年的3.3%，但將2026年經濟成長預估維持2.9%不變，因為庫存增加帶來的提振效果已經消退，而且預計關稅上調將對投資和貿易成長造成壓力。

柯爾曼說：「貿易壁壘的進一步增加，或政策不確定性的長期存在，可能會提高生產成本，並給投資和消費帶來壓力，從而壓低經濟成長。」

OECD將今年美國經濟成長率由6月預估的1.6%上調至1.8%，但低於去年的2.8%，2026年經濟成長率與6月預估的1.5%不變。OECD指出，AI投資暢旺、財政支持和美國聯準會（Fed）降息，預料將有助於抵銷高關稅、淨移民下降和聯邦政府裁員的衝擊。

中國今年下半年的經濟成長將會放緩，因美國調低關稅前的提前出口和財政支持效應消退，但今年中國經濟成長率將由6月預估的4.7%上修至4.9%，2026年則放緩至4.4%，略高於6月預估的4.3%。

OECD預估，今年歐元區經濟成長率由6月預估的1%上修至1.2%，2026年則由1.2%下調至1%。日本今年經濟成長率由0.7%上修至1.1%，2026年由0.4%上修至0.5%。英國今年經濟成長率由1.3%上修至1.4%，2026年維持1%不變。

OECD表示，隨著全球成長放緩，預期大多數主要央行來年將調降借貸成本或維持政策寬鬆，只要通膨壓力持續減輕。

