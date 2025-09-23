晴時多雲

2025年最適合外籍人士居住10個國家 亞洲佔半數

2025/09/23 20:41

2025年最適合外籍人士居住10個國家中，泰國總體排名第4。（路透）2025年最適合外籍人士居住10個國家中，泰國總體排名第4。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越來越多的人生活在原國籍以外的國家，根據《世界移民報告》，全球3.6%的人口被視為國際移民，移居海外既有挑戰，也有回報。英媒BBC報導，最近一項調查顯示，目前有一個因素比以往任何時候都更能影響外籍人士的居住的幸福感，那就是金錢考量。

海外生活和工作的全球社群Internations，對來自172個國家的1萬多名外籍人士進行調查，評比出最適合外籍人士居住的十大國家。

前十名國家中，亞洲國家佔一半，包括泰國、越南、中國、印尼和馬來西亞，並以泰國和越南較受歡迎。

泰國總體排名第4，在整體幸福感（排名第2）和個人財務（排名第3）方面得分尤其高。外籍人士也發現泰國很容易安居，在尋找朋友和當地人友善度方面，泰國排名前十。熱情好客、安全可靠、景色優美，適合旅行的特點最受外國人肯定。

雖然英語在泰國被廣泛使用，但外籍人士提醒，文化意識在這裡至關重要。專家波爾頓說：「泰國的工作文化等級森嚴」； 「『面子』和不對抗尤其重要。」外國人的薪水通常也比當地人高得多，而且不太受泰國嚴格法律和社會規範的影響。

越南排名第5，個人財務指數排名第1，整體幸福感排名第8。作為全球成長最快的經濟體之一，外籍人士感受到了明顯的活力和活力。

這裡的生活節奏很快，到處都在快速發展，人們非常熱情，樂於助人。由於越南北部、中部和南部地區的氣候差異很大，外籍人士在旅行或決定定居地點之前，很快就學會了查看天氣預報。

以下為排名前十的國家：
1.巴拿馬
2.哥倫比亞
3.墨西哥
4.泰國
5.越南
6.中國
7.阿聯酋
8.印尼
9.西班牙
10.馬來西亞

