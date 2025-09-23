晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

身障就業補助加碼 勞動部庇護工場預算增至4.2億

2025/09/23 20:28

勞動部精進庇護工場服務，保障身障者就業，修正7項補助措施。（勞動部提供）勞動部精進庇護工場服務，保障身障者就業，修正7項補助措施。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為協助身心障礙者穩定就業，勞動部持續精進庇護工場服務。勞動部公告修正「補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」，擴大庇護工場補助、提供庇護工場用人彈性，及延長庇護員工轉銜後再返回期限等項目。明年將編列相關預算金額，也由今年的3.6億元增至4.2億元。

勞動部統計，截至114年7月，全國共有164家庇護工場，庇護員工2021人，勞動部提供庇護工場籌設營運費、設備維修汰換費、服務人員薪資、租金支出及行銷宣導費等項目，以降低庇護工場營運成本，增加經營競爭力。

為了精進庇護工場經營，提升訓練服務量能，勞動部公告修正相關補助計畫，在「增加庇護工場補助」方面，包含庇護工場房屋、土地或車輛租金，每月最高補助4萬元且不再逐年遞減；配合庇護工場經營支出，依服務人數新增每月補助6000至3萬元場務管理費；庇護工場因天災等不可抗力的設備修復，可不受3年補助1次的限制。

「提供庇護工場用人彈性」上，將增列庇護職場見習者得併同庇護員工列入6:1的補助人力計算；庇護員工人數在24人以上的大型工場，因應產品銷售需要，得申請補助第2名行銷人員；同時放寬技術輔導員、業務行銷人員等服務人力任用資格，以利於庇護工場人員招募。

「延長庇護員工轉銜後再返回期限」方面，庇護員工轉銜一般職場後，得再返回庇護工場的期限，由原3個月延長至6個月，提供庇護員工安心轉銜服務。未來也將持續強化庇護員工就業，確保服務品質，打造更符合需求與友善服務體系，以協助身心障礙者就業，保障就業權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財