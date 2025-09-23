身障就業補助加碼 勞動部庇護工場預算增至4.2億

勞動部精進庇護工場服務，保障身障者就業，修正7項補助措施。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為協助身心障礙者穩定就業，勞動部持續精進庇護工場服務。勞動部公告修正「補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」，擴大庇護工場補助、提供庇護工場用人彈性，及延長庇護員工轉銜後再返回期限等項目。明年將編列相關預算金額，也由今年的3.6億元增至4.2億元。

勞動部統計，截至114年7月，全國共有164家庇護工場，庇護員工2021人，勞動部提供庇護工場籌設營運費、設備維修汰換費、服務人員薪資、租金支出及行銷宣導費等項目，以降低庇護工場營運成本，增加經營競爭力。

為了精進庇護工場經營，提升訓練服務量能，勞動部公告修正相關補助計畫，在「增加庇護工場補助」方面，包含庇護工場房屋、土地或車輛租金，每月最高補助4萬元且不再逐年遞減；配合庇護工場經營支出，依服務人數新增每月補助6000至3萬元場務管理費；庇護工場因天災等不可抗力的設備修復，可不受3年補助1次的限制。

「提供庇護工場用人彈性」上，將增列庇護職場見習者得併同庇護員工列入6:1的補助人力計算；庇護員工人數在24人以上的大型工場，因應產品銷售需要，得申請補助第2名行銷人員；同時放寬技術輔導員、業務行銷人員等服務人力任用資格，以利於庇護工場人員招募。

「延長庇護員工轉銜後再返回期限」方面，庇護員工轉銜一般職場後，得再返回庇護工場的期限，由原3個月延長至6個月，提供庇護員工安心轉銜服務。未來也將持續強化庇護員工就業，確保服務品質，打造更符合需求與友善服務體系，以協助身心障礙者就業，保障就業權益。

