晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

沛星全產品線導入代理式AI 八款AI助理工具搶市

2025/09/23 20:07

沛星管理層今日宣布全產品線導入代理式人工智慧技術，同步推出八款AI助理工具。（沛星提供）沛星管理層今日宣布全產品線導入代理式人工智慧技術，同步推出八款AI助理工具。（沛星提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕沛星互動科技（Appier，TSE：4180）持續強化旗下AI 原生軟體市場地位，管理層今日於台北舉辦的產品發表會中，宣布全產品線導入代理式人工智慧技術（Agentic AI），同步推出八款 AI助理工具，目標協助客戶在廣告與行銷領域當中，實現可預期的投資報酬（ROI），重新定義數據與 AI 在客戶旅程中的角色。

沛星指出，旗下全新的AI助理不同於以往僅能處理單點任務的工具，可透過前瞻預測能力結合產業最佳實務，驅動跨旅程協作綜效，加速 投資回收速度，並進一步放大成效。以框架重塑、資料蒐集，以及更佳的運用方式，將碎片化資料即時串聯、整合與活化，即時洞察市場變化。

沛星看好旗下新品可望成為「智慧行銷夥伴」，從策略到執行陪跑協作，有助於支援工作團隊跨越經驗門檻與思維框架，助力企業邁向自主、自適應、智慧化的全通路行銷，推動永續成長。沛星執行長暨共同創辦人游直翰表示，公司發展代理式AI的核心目的，在於打造優良的自主式應用與自動化工作流程。

游直翰提到，沛星在AI與行銷科技深耕逾十年，已經能夠讓AI助理工具順利各司其職、相互協作，打造端到端的代理式人工智慧生態系，如同一支高度協作的專業團隊，組成一套可即時回應、持續自我調整的智慧行銷網絡，從容應對日益複雜的行銷任務，為客戶創造可持續的營收與市場影響力。

整體來看，沛星此次推出的八款AI助理工具橫跨旗下三大產品線，包括廣告雲、個人化雲、數據雲，能依據品牌專屬知識建立預測模型，將數據轉化為可預測的營收或回報。管理層認為，配合自主學習與全自動優化，有利於實現大規模、超乎個人化的預測式互動，精準把握每一個接觸消費者的機會點，擴大規模化的商業效益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財