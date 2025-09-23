沛星全產品線導入代理式AI 八款AI助理工具搶市

沛星管理層今日宣布全產品線導入代理式人工智慧技術，同步推出八款AI助理工具。（沛星提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕沛星互動科技（Appier，TSE：4180）持續強化旗下AI 原生軟體市場地位，管理層今日於台北舉辦的產品發表會中，宣布全產品線導入代理式人工智慧技術（Agentic AI），同步推出八款 AI助理工具，目標協助客戶在廣告與行銷領域當中，實現可預期的投資報酬（ROI），重新定義數據與 AI 在客戶旅程中的角色。

沛星指出，旗下全新的AI助理不同於以往僅能處理單點任務的工具，可透過前瞻預測能力結合產業最佳實務，驅動跨旅程協作綜效，加速 投資回收速度，並進一步放大成效。以框架重塑、資料蒐集，以及更佳的運用方式，將碎片化資料即時串聯、整合與活化，即時洞察市場變化。

沛星看好旗下新品可望成為「智慧行銷夥伴」，從策略到執行陪跑協作，有助於支援工作團隊跨越經驗門檻與思維框架，助力企業邁向自主、自適應、智慧化的全通路行銷，推動永續成長。沛星執行長暨共同創辦人游直翰表示，公司發展代理式AI的核心目的，在於打造優良的自主式應用與自動化工作流程。

游直翰提到，沛星在AI與行銷科技深耕逾十年，已經能夠讓AI助理工具順利各司其職、相互協作，打造端到端的代理式人工智慧生態系，如同一支高度協作的專業團隊，組成一套可即時回應、持續自我調整的智慧行銷網絡，從容應對日益複雜的行銷任務，為客戶創造可持續的營收與市場影響力。

整體來看，沛星此次推出的八款AI助理工具橫跨旗下三大產品線，包括廣告雲、個人化雲、數據雲，能依據品牌專屬知識建立預測模型，將數據轉化為可預測的營收或回報。管理層認為，配合自主學習與全自動優化，有利於實現大規模、超乎個人化的預測式互動，精準把握每一個接觸消費者的機會點，擴大規模化的商業效益。

