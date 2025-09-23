晴時多雲

上毅生技新藥HuL001臨床試驗啟動 完成第一位多發性骨髓瘤患者給藥

2025/09/23 19:57

上毅生技研發中產品多元，第一個臨床試驗正式展開。（擷取自上毅生技官網）上毅生技研發中產品多元，第一個臨床試驗正式展開。（擷取自上毅生技官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕由生技中心技轉成立的上毅生技今天宣布，公司研發中的新藥HuL001已在亞東醫院完成第一位多發性骨髓瘤患者給藥，臨床試驗正式啟動，邁入HuL001發展的關鍵新篇章，期盼為病患帶來新的治療希望。

上毅指出，本次臨床1b/2試驗規劃於台大醫院、亞東醫院、中國醫藥大學附設醫院與台中榮總進行。首階段採劑量遞增設計，評估HuL001合併lenalidomide與dexamethasone治療的安全性與耐受性。第二階段將再收納9位患者，以觀察臨床反應與初步療效。整體規劃於2027年底完成主要收案與數據分析。

此次臨床試驗總經費超過新台幣1億元，上毅申請經濟部為支持業者加速研發成果產出的補助款，經審核通過「A+企業創新研發淬鍊計畫」獲得40%的經費補助。

上毅生技最近完成董事會改組，新任董事長由前生物技術開發中心執行長吳忠勳接任，並指派具有美國會計師背景的黃雯慈擔任執行長。吳忠勳強調，HuL001有望成為復發或頑固型多發性骨髓瘤患者的全新選擇，甚至成為改變現行癌症治療方向的免疫療法，期待在後續數據支持下，吸引更多國際合作及授權，推動新藥持續前進。

