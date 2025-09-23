台灣紡織業揮軍巴黎展會 商機上看9072萬元

紡拓會觀察，此項巴黎展會每年吸引超過1200家參展商與逾5萬名國際買主，是全球時尚產業鏈最重要的交流平台。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡拓會持續攜手國內廠商爭取國際訂單，本月攜手經濟部國際貿易署攜手率團前往法國巴黎參加全球時尚材料指標展 Première Vision Paris（PV Paris），展現「創新、綠色、功能」三大領域的整合競爭力，成功吸引American Eagle、Free People、Timberland、Calvin Klein、NEXT、On 等國際品牌到訪台灣展場，後續商機可望超過300萬美元（約新台幣9072萬元）。

紡拓會觀察，此項巴黎展會每年吸引超過1200家參展商與逾5萬名國際買主，是全球時尚產業鏈最重要的交流平台。本次台灣展區呼應歐盟即將推動的《企業永續盡職調查指令（CSDDD）》與《數位產品護照（DPP）》。隨著品牌對環保材料、碳足跡透明與社會責任要求日益嚴格，台灣紡織業憑藉整合製程、靈活小量生產、環保技術與數位化能力，正成為歐洲市場高度關注的供應鏈夥伴。

請繼續往下閱讀...

此外，紡拓會同時與主辦方合作，在展區設立「Sustainable Innovation（永續創新）」專區，並舉辦發布會，集中展示台灣研發與永續成果。活動當天吸引約300人次造訪，國際品牌買主對台灣館表達高度評價，肯定其在再生纖維、低碳染整與智慧紡織的創新優勢。

值得注意的是，台灣紡織業去年已成功打入多家歐洲品牌供應鏈，今年更進一步擴大行銷力度，延續並深化成果。紡拓會表示，未來將持續協助業者朝高值化、綠色化、國際化邁進，把握歐盟新法規帶來的契機，強化台灣在全球永續時尚產業鏈中的地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法