歐洲叫車品牌Bolt攜手台灣3車隊 進軍台灣

歐洲行動叫車領導品牌Bolt今日宣佈進軍台灣市場，做為進軍東亞市場的首站，Bolt將與3家台灣在地車隊Hi Taxi車隊、幸福車隊、耐斯車隊合作進入市場，滿足多樣化且便捷的日常叫車服務需求。（Bolt提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕歐洲行動叫車領導品牌Bolt今日宣佈進軍台灣市場，做為進軍東亞市場的首站，Bolt將與3家台灣在地車隊Hi Taxi車隊、幸福車隊、耐斯車隊合作進入市場，滿足多樣化且便捷的日常叫車服務需求。

Bolt已於全球50多個國家、超過600個城市營運，憑藉其全球專業經驗與科技驅動的解決方案，為台灣市場帶來全新且具競爭力的選擇，也為過去由少數平台主導、選擇相對有限的駕駛與乘客，提供更多元的方案。

Bolt與3家台灣在地車隊Hi Taxi車隊、幸福車隊, 耐斯車隊合作進入市場，成為市場需求的全新選項，將提供具競爭力的叫車服務、透明的駕駛收入，以及可提升駕駛時間效益與車輛利用率的科技。

在過去，傳統的派車機制常導致長時間空等、長接短送與行程分配不均，Bolt 的智慧系統可協助駕駛充分運用行進中的時間。

Bolt App的設計將駕駛與乘客的安全列為首要任務，並配備專責的內部安全團隊。除了標準安全措施，還有乘客與駕駛的個人檔案照片、駕駛背景審查、24 小時客服支援及行程即時追蹤。

此外，Bolt 還提供多項進階安全功能，包括位置分享，駕駛與乘客可透過電子郵件、簡訊、Line、WhatsApp 或 Messenger 分享即時行程連結，讓親友即時掌握行程進度。

信任聯絡人可將親友姓名與電話號碼加入帳戶聯絡人名單，若帳號持有人無法聯繫，安全團隊可立即聯絡這些信任對象；乘客與駕駛均可快速且隱密地通知緊急應變團隊緊急協助，Bolt 安全團隊也會立即致電確認狀況。

每趟行程提供4位數唯一上車驗證碼，讓駕駛與乘客在出發前互相確認身份，提升信任並加強平台安全性。

Bolt台灣區總經理曾憲竑表示，進入台灣，代表Bolt在全球最具活力與前瞻性的東亞市場邁出大膽的一步，Bolt不僅是一個叫車應用程式，而是結合全球視野與實戰成果，致力於優化交通生態系，同時為駕駛與乘客創造更高價值。雖然Bolt帶來遍及歐洲、非洲與亞洲的國際最佳經驗，但仍致力於深度在地化。

在台北，公共運輸使用率高，且因高昂成本與城市壅塞，考取駕照意願降低，導致核發汽車駕照的比率逐年下降，Bolt 以靈活的隨叫隨到服務，補足這一轉變中的交通需求，並與政府推動的便利、多元都市交通政策相呼應。

