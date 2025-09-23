晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

歐洲叫車品牌Bolt攜手台灣3車隊 進軍台灣

2025/09/23 18:56

歐洲行動叫車領導品牌Bolt今日宣佈進軍台灣市場，做為進軍東亞市場的首站，Bolt將與3家台灣在地車隊Hi Taxi車隊、幸福車隊、耐斯車隊合作進入市場，滿足多樣化且便捷的日常叫車服務需求。（Bolt提供）歐洲行動叫車領導品牌Bolt今日宣佈進軍台灣市場，做為進軍東亞市場的首站，Bolt將與3家台灣在地車隊Hi Taxi車隊、幸福車隊、耐斯車隊合作進入市場，滿足多樣化且便捷的日常叫車服務需求。（Bolt提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕歐洲行動叫車領導品牌Bolt今日宣佈進軍台灣市場，做為進軍東亞市場的首站，Bolt將與3家台灣在地車隊Hi Taxi車隊、幸福車隊、耐斯車隊合作進入市場，滿足多樣化且便捷的日常叫車服務需求。

Bolt已於全球50多個國家、超過600個城市營運，憑藉其全球專業經驗與科技驅動的解決方案，為台灣市場帶來全新且具競爭力的選擇，也為過去由少數平台主導、選擇相對有限的駕駛與乘客，提供更多元的方案。

Bolt與3家台灣在地車隊Hi Taxi車隊、幸福車隊, 耐斯車隊合作進入市場，成為市場需求的全新選項，將提供具競爭力的叫車服務、透明的駕駛收入，以及可提升駕駛時間效益與車輛利用率的科技。

在過去，傳統的派車機制常導致長時間空等、長接短送與行程分配不均，Bolt 的智慧系統可協助駕駛充分運用行進中的時間。

Bolt App的設計將駕駛與乘客的安全列為首要任務，並配備專責的內部安全團隊。除了標準安全措施，還有乘客與駕駛的個人檔案照片、駕駛背景審查、24 小時客服支援及行程即時追蹤。

此外，Bolt 還提供多項進階安全功能，包括位置分享，駕駛與乘客可透過電子郵件、簡訊、Line、WhatsApp 或 Messenger 分享即時行程連結，讓親友即時掌握行程進度。

信任聯絡人可將親友姓名與電話號碼加入帳戶聯絡人名單，若帳號持有人無法聯繫，安全團隊可立即聯絡這些信任對象；乘客與駕駛均可快速且隱密地通知緊急應變團隊緊急協助，Bolt 安全團隊也會立即致電確認狀況。

每趟行程提供4位數唯一上車驗證碼，讓駕駛與乘客在出發前互相確認身份，提升信任並加強平台安全性。

Bolt台灣區總經理曾憲竑表示，進入台灣，代表Bolt在全球最具活力與前瞻性的東亞市場邁出大膽的一步，Bolt不僅是一個叫車應用程式，而是結合全球視野與實戰成果，致力於優化交通生態系，同時為駕駛與乘客創造更高價值。雖然Bolt帶來遍及歐洲、非洲與亞洲的國際最佳經驗，但仍致力於深度在地化。

在台北，公共運輸使用率高，且因高昂成本與城市壅塞，考取駕照意願降低，導致核發汽車駕照的比率逐年下降，Bolt 以靈活的隨叫隨到服務，補足這一轉變中的交通需求，並與政府推動的便利、多元都市交通政策相呼應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財