前執秘任健亞生技獨董 國發基金澄清：並未違反旋轉門

國發基金今澄清，目前並沒有要出售健亞股份；也強調蘇來守並沒有違反旋轉門條款。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國內藥廠健喬日前宣布公開收購另一家國內藥廠健亞，因健亞為國發基金所投資的公司，且國發基金前執秘蘇來守同時身為健喬、健亞兩家公司的獨立董事，令外界質疑國發基金可能會藉此售出健亞股份。對此，國發基金今澄清，目前並沒有要出售健亞股份；也強調蘇來守並沒有違反旋轉門條款。

根據國發基金公開資料，國發基金自1995年投資健亞生技，截至今年第2季，投資金額3.48億元，持股比例為26.72%。國發會說明，國發基金設立目的旨在加速產業創新加值，在配合政府疫苗政策的情況下，參與投資健亞公司；國發基金身為健亞公司股東，派有兩名公股代表擔任健亞的董事，透過參與公司董事會等方式主張公股相關權益，以維股東利益。

國發基金表示，健喬信元公司依證券交易法等相關規定，向主管機關申報並公告公開收購健亞公司股份，屬證券市場之商業行為，也澄清國發基金目前目前並沒有要出售健亞股份。

對於蘇來守擔任國發基金投資公司獨董是否涉及旋轉門一事，國發基金也澄清，曾函詢銓敘部、人事行政總處及公共工程委員會等相關主管機關，依公務員服務法第16條規定，國發基金非營利事業之目的事業主管機關，與公司間亦未有營建或採購業務關係，因此蘇來守退休後至基金轉投資事業擔任相關董事職務，並無違反旋轉門條款。

