晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

前執秘任健亞生技獨董 國發基金澄清：並未違反旋轉門

2025/09/23 18:51

國發基金今澄清，目前並沒有要出售健亞股份；也強調蘇來守並沒有違反旋轉門條款。（資料照，記者吳欣恬攝）國發基金今澄清，目前並沒有要出售健亞股份；也強調蘇來守並沒有違反旋轉門條款。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國內藥廠健喬日前宣布公開收購另一家國內藥廠健亞，因健亞為國發基金所投資的公司，且國發基金前執秘蘇來守同時身為健喬、健亞兩家公司的獨立董事，令外界質疑國發基金可能會藉此售出健亞股份。對此，國發基金今澄清，目前並沒有要出售健亞股份；也強調蘇來守並沒有違反旋轉門條款。

根據國發基金公開資料，國發基金自1995年投資健亞生技，截至今年第2季，投資金額3.48億元，持股比例為26.72%。國發會說明，國發基金設立目的旨在加速產業創新加值，在配合政府疫苗政策的情況下，參與投資健亞公司；國發基金身為健亞公司股東，派有兩名公股代表擔任健亞的董事，透過參與公司董事會等方式主張公股相關權益，以維股東利益。

國發基金表示，健喬信元公司依證券交易法等相關規定，向主管機關申報並公告公開收購健亞公司股份，屬證券市場之商業行為，也澄清國發基金目前目前並沒有要出售健亞股份。

對於蘇來守擔任國發基金投資公司獨董是否涉及旋轉門一事，國發基金也澄清，曾函詢銓敘部、人事行政總處及公共工程委員會等相關主管機關，依公務員服務法第16條規定，國發基金非營利事業之目的事業主管機關，與公司間亦未有營建或採購業務關係，因此蘇來守退休後至基金轉投資事業擔任相關董事職務，並無違反旋轉門條款。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財